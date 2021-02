La défaite est rude. Le Français Gilles Simon, 66eme joueur mondial, s'est lourdement incliné, au premier tour de l'Open d'Australie, contre le Grec Stefanos Tsitsipas, 6eme joueur mondial et tête de série n°5, en trois petites manches (6-1, 6-2, 6-1) et seulement 1h33 de jeu. Dans la première manche, le Français a perdu ses deux premiers services, pour se retrouver ensuite mené rapidement 5-0, avant de céder la première manche (6-1). Dans la deuxième manche, le Tricolore a gagné sa première mise en jeu, avant de perdre les deux suivantes, malgré une balle sauvée, pour se retrouver ensuite rapidement mené 5-1, avant de s'incliner une nouvelle fois, sur un jeu blanc (6-2). Enfin, dans l'ultime set, Gilles Simon, malgré une première balle sauvée, a été breaké d'entrée. Mené alors 3-1, le moins bien classé des deux a ensuite perdu les trois derniers jeux, dont deux de ses services, malgré, là encore, une nouvelle balle sauvée (6-1). L'écart était bien trop important entre les deux hommes et c'est donc logiquement que le mieux classé des deux rejoint ainsi le deuxième tour de l'Open d'Australie.

Herbert n'a rien pu faire

La marche était trop haute pour Pierre-Hugues Herbert. Le Français, 84eme joueur mondial, a chuté au premier tour de l'Open d'Australie, comme en 2017 et en 2018, contre l'Italien Fabio Fognini, 17eme joueur mondial et tête de série n°16, en trois manches (6-4, 6-2, 6-3) et 1h54 de jeu. Dans la première manche, après trois balles de break sauvées en tout, sur ses deux premières mises en jeu, le Français a fini par craquer à 3-3, sur un break blanc. Son adversaire s'est ensuite contenté de conclure ce set, sur sa première tentative (6-4). Dans la deuxième manche, le Tricolore a de nouveau cédé son service le premier, mais cette fois à 1-1 et malgré une première balle sauvée. A 4-2, Herbert a de nouveau craqué et l'Italien en a donc encore une fois profité pour conclure dans la foulée (6-2). Enfin, dans l'ultime set, le moins bien classé des deux a de nouveau été breaké à deux reprises. La dernière fois est intervenue alors que le 84eme joueur mondial servait, à 5-3, pour tenter de rester en vie dans ce match. Mais, malgré une nouvelle balle sauvée, il n'a alors ensuite rien pu faire sur la seconde (6-3).

Halys est passé à côté

Un petit tour et puis s'en va pour Quentin Halys. Le Français, 207eme joueur mondial et issu des qualifications, a été éliminé au premier tour de l'Open d'Australie, pour la quatrième fois en cinq participations, par l'Espagnol Pablo Andujar-Alba, 59eme joueur mondial, en trois manches (6-4, 7-5, 7-5) et 2h16 de jeu. Pourtant, c'est bien l'Espagnol qui a perdu son service d'entrée. Mais entre 0-1 et 3-3, les deux joueurs n'ont cessé de se breaker. A 3-3, justement, le Tricolore a manqué une belle occasion de reprendre un avantage qui aurait ensuite pu être définitif. Car, à 4-4, il a fini par perdre de nouveau son service, puis le set dans la foulée (6-4). Dans la deuxième manche, les deux joueurs ont fait jeu égal sans vraiment se livrer. Finalement, à 5-5, Halys a craqué, cédant son service blanc, puis un nouveau set (7-5). Dans l'ultime manche, le moins bien classé des deux a bataillé pendant ses deux premières mises en jeu, obligé alors de sauver un total de cinq balles de break. A 5-5, Quentin Halys a ensuite cédé une nouvelle mise en jeu, pour ensuite perdre le match sur un ultime jeu blanc (7-5).



OPEN D'AUSTRALIE (Melbourne, Grand Chelem, dur extérieur, 35,5 millions de dollars)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) bat Chardy (FRA) : 6-3, 6-1, 6-2

Tiafoe (USA) bat Travaglia (ITA) : 7-6 (5), 6-2, 6-2

Opelka (USA) bat Lu (TAI) : 6-3, 7-6 (2), 6-3

Fritz (USA, n°27) bat Ramos-Vinolas (ESP) : 7-6 (6), 3-6, 6-2, 7-6 (6)



Wawrinka (SUI, n°17) bat P.Sousa (POR) : 6-3, 6-2, 6-4

Fucsovics (HON) bat Polmans (AUS, WC) : 4-6, 6-3, 6-1, 6-7 (3), 6-3

Moutet (FRA) bat Millman (AUS) : 6-4, 6-7 (4), 3-6, 6-2, 6-3

Raonic (CAN, n°14) bat Coria (ARG) : 6-3, 6-3, 6-2



Ruusuvuori (FIN) bat Monfils (FRA, n°10) : 3-6, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3

Martinez (ESP) bat Nishioka (JAP) : 6-7 (3), 6-1, 6-1, 6-1

Bublik (KAZ) bat Bedene (SLO) : 6-4, 7-5, 5-7, 6-4

Lajovic (SER, n°23) bat Stakovsky (UKR, Q) : 5-7, 6-4, 6-3, 5-7, 6-4



Mannarino (FRA (n°32) bat Novak (AUT) : 6-2, 6-4, 7-6 (2)

Kecmanovic (SER) bat Majchrzak (POL) : 6-2, 6-4, 6-3

Cressy (USA, Q) bat Daniel (JAP, LL) : 7-6 (1), 7-6 (3), 6-4

A.Zverev (ALL, n°6) bat Giron (USA) : 6-7 (8), 7-6 (4), 6-3, 6-2



Thiem (AUT, n°3) bat Kukushkin (KAZ) : 7-6 (2), 6-2, 6-3

Koepfer (ALL) bat Dellien (BOL, LL) : 7-5, 6-2, 6-4

Kyrgios (AUS) bat Ferreira Silva (POR, Q) : 6-4, 6-4, 6-4

Humbert (FRA, n,°29) bat Uchimaya (JAP) : 6-3, 6-4, 6-7 (3), 6-3



Dimitrov (BUL, n°18) bat Cilic (CRO) : 6-4, 6-2, 7-6 (5)

Bolt (AUS, WC) bat Gombos (SLQ) : 6-2, 6-2, 4-6, 6-3

Vesely (RTC) bat Coppejans (BEL, Q) : 6-4, 3-6, 6-7 (3), 6-3, 6-3

Carreno Busta (ESP, n°15) bat Nishikori (JAP) : 7-5, 7-6 (4), 6-2



Shapovalov (CAN, n°11) bat Sinner (ITA) : 3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4

Tomic (AUS, Q) bat Sugita (JAP) : 3-6, 6-1, 4-1 abandon

Duckworth (AUS) bat Dzumhur (BOS, LL) : 6-3, 6-2, 6-4

Auger-Aliassime (CAN, n°20) bat Stebe (ALL, LL) : 6-2, 6-4, 6-2



Gerasimov (BIE) bat Paire (FRA, n°25) - 6-2, 2-6, 7-6 (5), 7-5

Karatsev (RUS, Q) bat Mager (ITA) : 6-3, 6-3, 6-4

Muller (FRA, LL) bat Londero (ARG) : 4-6, 6-3, 6-0, 6-3

Schwartzman (ARG, n°8) bat E.Ymer (SUE, Q) : 7-6 (3), 6-4, 2-6, 6-2



Rublev (RUS, n°7) bat Hanfmann (ALL) : 6-3, 6-3, 6-4

Monteiro (BRE) bat Martin (SLQ) : 7-6 (6), 6-1, 6-2

Lopez (ESP) bat Tu (AUS, WC) : 6-7 (1), 6-4, 7-6 (4), 6-4

Sonego (ITA, n°31) bat Querrey (USA) : 7-5, 6-4, 6-4



Ruud (NOR, n°24) bat Thompson (AUS) : 6-3, 6-3, 2-1 abandon

Paul (USA) bat Basilashvili (GEO) : 6-4, 7-6 (0), 6-4

O'Connell (AUS, WC) bat Struff (ALL) : 7-6 (2), 7-6 (5), 6-1

Albot (MOL) bat Bautista Agut (ESP, n°12) : 6-7 (1), 6-0, 6-4, 7-6 (5)



Popyrin (AUS, WC) bat Goffin (BEL, n°13) : 3-6, 6-4, 6-7 (4), 7-6 (6), 6-3

Harris (AFS) bat Torpegaard (DAN, LL) : 4-6, 6-3, 6-2, 6-2

McDonald (USA) bat Cecchinato (ITA) : 3-6, 6-3, 6-2, 6-2

Coric (CRO, n°22) bat Pella (ARG) : 6-3, 7-6 (5), 7-5



Krajinovic (SER, n°28) bat Haase (PBS, LL) : 7-6 (4), 6-3, 4-6, 6-2

Andujar (ESP) bat Halys (FRA, Q) : 6-4, 7-5, 7-5

Carballes Baena (ESP) bat Balazs (HON) : 7-5, 3-6, 6-2, 6-3

Medvedev (RUS, n°4) bat Pospisil (CAN) : 6-2, 6-2, 6-4



Tsitsipas (GRE, n°5) bat Simon (FRA) : 6-1, 6-2, 6-1

Kokkinakis (GRE, WC) bat Kwon (CdS) : 6-4, 6-1, 6-1

Alcaraz (ESP, Q) bat Van de Zandschulp (PBS, Q) : 6-1, 6-4, 6-4

M.Ymer (SUE) bat Hurkacz (POL, n°26) : 3-6, 6-3, 3-6, 7-5, 6-3



Khachanov (RUS, n°19) bat Vukic (AUS, WC) : 6-3, 6-7 (4), 7-6 (2), 6-4

Berankis (LIT) bat Nagal (IND, WC) : 6-2, 7-5, 6-3

Machac (RTC, Q) bat Vilella Martinez (ESP, Q) : 6-7 (5), 7-5, 6-0, 3-0 abandon

Berrettini (ITA, n°9) bat Anderson (AFS) : 7-6 (9), 7-5, 6-3



Fognini (ITA, n°16) bat Herbert (FRA) : 6-4, 6-2, 6-3

Caruso (ITA) bat Laaksonen (SUI, Q) : 6-2, 6-4, 6-3

Cuevas (URU) bat Seppi (ITA) : 6-4, 4-6, 6-2, 6-2

De Minaur (AUS, n°21) bat Sandgren (USA) : 7-5, 6-1, 6-1



Norrie (GBR) bat Evans (GBR, n°30) : 6-4, 4-6, 6-4, 7-5

Safiullin (RUS, Q) bat Ivashka (BIE) : 6-4, 6-3, 6-4

Mmoh (USA, Q) bat Troicki (SER, Q) : 7-6 (3), 6-7 (3), 3-6, 7-6 (3), 7-5

Nadal (ESP, n°2) bat Djere (SER) : 6-3, 6-4, 6-1