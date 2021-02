Shapovalov sorti par son pote

OPEN D'AUSTRALIE (Melbourne, Grand Chelem, dur extérieur, 35,5 millions de dollars)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)

3eme tour

A.Zverev (ALL, n°6) bat Mannarino (FRA, n°32) : 6-3, 6-3, 6-1

La terre de Melbourne a tremblé ce vendredi en dernière rotation de la session de jour.Vainqueur une semaine avant le début de cet Open d'Australie de la 2eme édition de l'ATP Cup avec son pays (il avait uniquement disputé les doubles aux côtés d'Andrey Rublev), le 114eme mondial pratiquement habitué uniquement à s'illustrer dans des tournois Challenger a ridiculisé le 9eme mondial, certes passé complètement à côté de son match, mais en grande partie en raison de laInjouable, le joueur issu des qualifications a marché sur le petit Argentin qui avait atteint le dernier carré à Roland-Garros la saison dernière.Les trois succès de Karatsev, en préambule, aux dépens de Nakashima, Purcell et Alexandre Muller, lui ont permis d'intégrer le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière. Au même titre qu'il affrontait vendredi pour la première fois un joueur du Top 10. Et il l'a pulvérisé,qui va se poursuivre à huis clos. Tombeur de Mager et Gerasimov pour s'ouvrir les portes de cet exploit face à Schwartzman, Karatsev, sensation de cette fin de semaine, affrontera en 8emes de finale Felix Auger-Aliassime.Breaké le premier dans les deux premiers sets, le 19eme mondial a renversé la vapeur à chaque fois. Dans la troisième manche, il a pris d'entrée le service du numéro 12 à l'ATP et n'a plus jamais été rejoint.Djokovic (SER, n°1) - Fritz (USA, n°27)bat Fucsovics (HON) : 7-6 (2), 5-7, 6-2, 6-2bat Martinez (ESP) : 6-7 (6), 7-5, 6-1, 6-4Thiem (AUT, n°3) - Kyrgios (AUS)bat Carreno Busta (ESP, n°15) : 6-0, 1-0 abandonbat Shapovalov (CAN, n°11) : 7-5, 7-5, 6-3bat Schwartzman (ARG, n°8) : 6-3, 6-3, 6-3Rublev (RUS, n°7) - Lopez (ESP)Ruud (NOR, n°24) - Albot (MOL)Harris (AFS) - McDonald (USA)Krajinovic (SER, n°28) - Medvedev (RUS, n°4)Tsitsipas (GRE, n°5) - M.Ymer (SUE)Khachanov (RUS, n°19) - Berrettini (ITA, n°9)Fognini (ITA, n°16) - De Minaur (AUS, n°21)Norrie (GBR) - Nadal (ESP, n°2)