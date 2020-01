Open d'Australie (H) : Première pour Barrère

OPEN D'AUSTRALIE (Australie, Grand Chelem, dur extérieur)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



Nadal (ESP, n°1) - Dellien (BOL)

Delbonis (ARG) - Sousa (POR)

Eubanks (USA, Q) - Gojowczyk (ALL, Q)

Kovalik (SLQ, LL) - Carreno Busta (ESP, n°27)



Kyrgios (AUS, n°23) - Sonego (ITA)

P.Cuevas (URU) - Simon (FRA)

Uchiyama (JAP) - Ymer (SUE)

Vilella Martinez (ESP, Q) - Khachanov (RUS, n°16)



Monfils (FRA, n°10) - Lu (TPE)

Karlovic (CRO) - Pospisil (CAN)

Duckworth (AUS) - Bedene (SLO)

Gulbis (LET, Q) - Auger-Aliassime (CAN, n°20)



Fritz (USA, n°29) - Griekspoor (PBS, Q)

Ivashka (BIE, Q) - Anderson (AFS)

Bolt (AUS) - Ramos-Vinolas (ESP)

Mannarino (FRA) - Thiem (AUT, n°5)



Medvedev (RUS, n°4) - Tiafoe (USA)

Koepfer (ALL) - Martinez (ESP, Q)

Gaston (FRA, WC) - Munar (ESP)

Popyrin (AUS) - Tsonga (FRA, n°28)



Isner (USA, n°19) - Monteiro (BRE)

Tabilo (CHI, Q) - Galan (COL, Q)

Kecmanovic (SER) - Seppi (ITA)

Dzumhur (BIE) - Wawrinka (SUI, n°15)



Goffin (BEL, n°11) - Chardy

Herbert (FRA) - Norrie (GBR)

Sugita (JAP) - Benchetrit (FRA, Q)

O'Connell (AUS, WC) - Rublev (RUS, n°17)



Basilashvili (GEO, n°26) - Kwon (CDS)

Verdasco (ESP) - Donskoy (RUS, LL)

Ruud (NOR) - Gerasimov (BLR)

Cecchinato (ITA) - A.Zverev (ALL, n°7)



Berrettini (ITA, n°8) bat A.Harris (AFS, WC) : 6-3, 6-1, 6-3

Sandgren (USA) - Trungelliti (ARG, Q)

Berankis (LIT) bat Carballes Baena (ESP) : 6-4, 6-2, 6-2

Querrey (USA) bat Coric (CRO, n°25) : 6-3, 6-4, 6-4



Pella (ARG, n°22) bat Smith (AUS) : 6-3, 7-5, 6-4

Barrère (FRA) bat Safwat (EGY, Q) : 6-7 (8), 7-6 (1), 6-4, 7-5 (5)

Thompson (AUS) - Bublik (KAZ)

Opelka (USA) - Fognini (ITA, n°12)



Fucsovics (HUN) bat Shapovalov (CAN, n°13) : 6-3, 6-7 (7), 6-1, 7-6 (3)

Sinner (ITA) - Purcell (AUS, Q)

Mayer (ARG) - Paul (USA)

Londero (ARG) - Dimitrov (BUL, n°18)



Hurkacz (POL, n°31) - Novak (AUT, Q)

Millman (AUS) - Humbert (FRA)

Halys (FRA, Q) - Krajinovic (SER)

Federer (SUI, n°3) bat Johnson (USA) : 6-3, 6-2, 6-2



Tsitsipas (GRE, n°6) - Caruso (ITA)

Kohlschreiber (ALL) - Giron (USA, WC)

Garin (CHI) - Travaglia (ITA)

Albot (MAC) - Raonic (CAN, n°32)



Paire (FRA, n°21) - Stebe (ALL)

Cilic (CRO) - Moutet (FRA)

Andujar (ESP) - Mmoh (USA, WC)

Lopez (ESP) - Bautista Agut (ESP, n°9)



Schwartzman (ARG, n°14) - L.Harris (AFS)

Davidovich Fokina (ESP) - Gombos (SLQ, Q)

Polmans (AUS, WC) - Kukushkin (KAZ)

Edmund (GBR) - Lajovic (SER, n°24)



Evans (GBR, n°30) bat McDonald (USA) : 3-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-3

Nishioka (JAP) bat Djere (SER) : 6-4, 3-6, 6-2, 7-6 (1)

Ito (JAP, WC) - Gunneswaran (IND, LL)

Struff (ALL) - Djokovic (SER, n°2)