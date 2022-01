Benoît Paire a tout donné, mais ça n’a pas été suffisant face à Stefanos Tsitsipas ! Dernier Français engagé dans la partie basse du tableau de l’Open d’Australie, l’Avignonnais chute au terme d’un beau combat (6-3, 7-5, 6-7, 6-4 en 2h45’). Dès les premiers échanges, le Grec a imposé son jeu et, sur sa première balle de break, a pris le service de Benoît Paire. Un break qui s’est avéré décisif dans cette première manche. En effet, si Stefanos Tsitsipas a ensuite manqué deux occasion de doubler la mise, le Tricolore a également laissé échapper une opportunité de recoller. Le numéro 4 mondial a alors conclu le premier set sur sa mise en jeu. Un scenario qui aurait pu se répéter ou même être l’opposé à l’entame de la deuxième manche. Tout d’abord, Benoît Paire a eu deux balles de break avant d’en écarter trois sur sa propre mise en jeu. A partir de là, le jeu s’est équilibré et aucun des deux joueurs n’a été en difficulté sur son engagement. Toutefois, à mesure que le jeu décisif se rapprochait, Stefanos Tsitsipas a forcé l’allure et, au tout dernier moment, est allé prendre le service du 56eme mondial. Sur un dernier jeu blanc, le Grec a consolidé son avantage dans cette rencontre.

Un dernier jeu de service à oublier pour Paire

Une rencontre que le numéro 4 mondial aurait pu remporter de manière un peu plus expéditive s’il avait su saisir les opportunités qui se sont présentées à lui. En effet, le troisième set a été marqué par seulement deux balles de break et toutes pour Stefanos Tsitsipas. Mais, autant dans le cinquième que dans le neuvième jeu, le Grec n’a pas su les convertir et le résultat logique a été un jeu décisif pour départager les deux joueurs. Benoît Paire n’a alors pas manqué l’occasion de faire douter la tête de série numéro 4 de cet Open d’Australie. Intouchable au service, l’Avignonnais est allé chercher deux points sur l’engagement de son adversaire puis, dès sa première balle de set, a réduit l’écart avec l’espoir de relancer le match. Et, comme dans le troisième set, Benoît Paire a tenu tête à Stefanos Tsitsipas. Ecartant une balle de break dès son premier jeu de service, le Français a alors résisté autant qu’il a pu mais, au moment de servir pour rester dans le match, il a craqué. Multipliant les fautes et piégé sur un ultime retour pleine ligne qui lui a fait envoyer la balle dans le filet, Benoît Paire cède le match sur un dernier jeu blanc. Grâce à cette victoire, Stefanos Tsitsipas rejoint Taylor Fritz, tête de série numéro 20, en huitièmes de finale.