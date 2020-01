Etant donné le nombre impressionnant de Français programmés ce mardi au menu extrêmement copieux, pour ne pas dire indigeste, les supporters des Bleus s'étaient pris à rêver de voir une forte colonie de nos représentants au deuxième tour au lendemain de la qualification de Grégoire Barrère. Ils sont restés sur leur faim. Et avant que Gaël Monfils, qui aura pour adversaire au prochain tour Ivo Karlovic, puis Pierre-Hugues Herbert, qui retrouvera son ami David Goffin, et Gilles Simon, qui défiera Nick Kyrgos devant son public, ne l'imitent en écartant respectivement le Taïwanais Yen-Hsun Lu (6-1, 6-4, 6-2, 1h44), qui n'avait plus disputé de compétition depuis mai 2018, le Britannique Cameron Norrie à l'issue d'une superbe empoignade longue de cinq sets (7-5, 3-6, 3-6, 7-5, 6-4), et Pablo Cuevas (6-1, 6-3, 6-3) dans un match entre vétérans, seul Benoît Paire a longtemps pu se vanter de ne pas avoir bu la tasse d'entrée. C'est à peu près la seule raison pour laquelle l'Avignonnais pourra bomber le torse, car sa victoire très laborieuse (6-4, 3-6, 6-3, 6-7, 6-0) face au modeste Cedrik-Marcel Stebe n'a rien, elle, d'un exploit, et ce en dépit du 6-0 final de cette partie qui a vu le 154eme mondial au look à l'ancienne rendre longtemps coup pour coup au numéro 2 français. Une chose est sûre : s'il ne hausse pas son niveau de jeu par rapport à ce premier match, au deuxième tour face à Marin Cilic, Paire n'aura aucune chance de passer, d'autant qu'il a reconnu après sa victoire de mardi qu'il avait ressenti une petit pointe à une cuisse dès le début de la rencontre contre Stebe. Espérons pour le 21eme mondial qu'il sera rétabli face au géant croate. Ce dernier a en effet fait forte impression (6-3, 6-2, 6-4) mardi face à un autre Français Corentin Moutet. Le récent finaliste de Doha n'a jamais inquiété l'ancien numéro 3 mondial durant trois sets à sens unique. Très attendu lui aussi après sa victoire à Auckland ce week-end, Ugo Humbert a également déchanté. Le Messin de retour lundi dans le Top 50 (43eme) au lendemain de sa première victoire sur le circuit a subi la loi en quatre sets (7-6, 6-3, 1-6, 7-5) de l'Australien John Millman, qui figure pratiquement au même rang que lui (47eme) dans la hiérarchie.

Halys tout près de l'exploit, Tsonga abandonne

A l'exception de la quatrième manche, qu'il a survolée pour revenir à deux manches à une, Humbert n'a jamais dominé son sujet, comme il avait su le faire la semaine dernière en Nouvelle-Zélande. Adrian Mannarino, de son côté, était condamné à l'exploit face à Dominic Thiem. Il en a été très loin, au même titre que Jérémy Chardy face à un autre prétendant David Goffin (6-4, 6-3, 6-1). Comme le Palois, Mannarino a pris l'eau pendant trois sets (6-3, 7-5, 6-2) face au numéro 5 mondial, jamais mis en danger lui non plus par le 44eme mondial, y compris lorsque celui-ci a comblé son break de retard dans la deuxième manche avant de céder alors que les deux joueurs étaient à égalité 5-5. Eliott Benchetrit, passé par les qualifications, n'a même pas eu ce plaisir. Le Parisien qui avait fait parler de lui lors du dernier Roland-Garros s'est fait gifler par le Japonais Sugita (6-2, 6-0, 6-3). Lui aussi intégré au tableau final en qualité de qualifié, Quentin Halys, contrairement à son compatriote, n'est pas passé loin de la victoire contre Filip Krajinovic. Le 215eme mondial avait pourtant perdu les deux premières manches au jeu décisif, avant de parvenir à recoller à deux manches partout, de combler un break de retard dans la dernière manche et de... craquer sur le dernier jeu de la rencontre (7-6, 7-6, 3-6, 4-6, 7-5). Hugo Gaston, qui bénéficiait d'une invitation, s'est bien battu contre l'Espagnol Munar, mais cela n'a pas suffi (7-5, 5-7, 6-0, 6-3). Et comme il était dit que ce jour ne marquerait pas positivement l'histoire du tennis français, Jo-Wilfried Tsonga, rattrapé une nouvelle fois par ses douleurs au dos, a été contraint de jeter l'éponge face à Alexei Popyrin alors que le jeune Australien, mené un set à rien par le Manceau, venait de basculer en tête (6-7, 6-2, 6-1) pour la première fois du match. Le finaliste du tournoi en 2008 a longuement discuté avec le kiné avant de se résoudre à abandonner. Déçu pour son adversaire, Popyrin a avoué ensuite au micro du speaker que Tsonga était son idole lorsqu'il était enfant. Une page se tourne.



OPEN D'AUSTRALIE (Australie, Grand Chelem, dur extérieur)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



Nadal (ESP, n°1) bat Dellien (BOL) : 6-2, 6-3, 6-0

Delbonis (ARG) bat Sousa (POR) : 6-3, 6-4, 7-6 (3)

Gojowczyk (ALL, Q) bat Eubanks (USA, Q) : 7-6 (1), 6-3, 4-6, 6-0

Carreno Busta (ESP, n°27) bat Kovalik (SLQ, LL) : 6-4, 3-6, 6-1, 7-6 (2)



Kyrgios (AUS, n°23) bat Sonego (ITA) : 6-2, 7-6 (3), 7-6 (1)

Simon (FRA) bat P.Cuevas (URU) : 6-1, 6-3, 6-3

Ymer (SUE) bat Uchiyama (JAP) : 6-4, 6-1, 6-2

Khachanov (RUS, n°16) bat Vilella Martinez (ESP, Q) : 4-6, 6-4, 7-6 (4), 6-3



Monfils (FRA, n°10) bat Lu (TPE) : 6-1, 6-4, 6-2

Karlovic (CRO) bat Pospisil (CAN) : 7-6 (4), 6-4, 7-5

Bedene (SLO) bat Duckworth (AUS) : 6-4, 6-7 (5), 6-7 (5), 6-2, 6-4

Gulbis (LET, Q) bat Auger-Aliassime (CAN, n°20) : 7-5, 4-6, 7-6 (4), 6-4



Fritz (USA, n°29) bat Griekspoor (PBS, Q) : 6-3, 6-3, 6-3

Ivashka (BIE, Q) - Anderson (AFS)

Bolt (AUS) bat Ramos-Vinolas (ESP) : 7-6 (1), 1-6, 6-7 (5), 6-1, 6-4

Thiem (AUT, n°5) bat Mannarino (FRA) : 6-3, 7-5, 6-2



Medvedev (RUS, n°4) bat Tiafoe (USA) : 6-3, 4-6, 6-4, 6-2

Martinez (ESP, Q) bat Koepfer (ALL) : 6-3, 6-4, 7-5

Munar (ESP) bat Gaston (FRA, WC) : 7-5, 5-7, 6-0, 6-3

Popyrin (AUS) bat Tsonga (FRA, n°28) : 6-7 (5), 6-2, 6-1, abandon



Isner (USA, n°19) - Monteiro (BRE)

Tabilo (CHI, Q) - Galan (COL, Q)

Seppi (ITA) bat Kecmanovic (SER) : 6-4, 6-4, 7-6 (3)

Wawrinka (SUI, n°15) bat Dzumhur (BIE) : 7-5, 6-7 (4), 6-4, 6-4



Goffin (BEL, n°11) bat Chardy : 6-4, 6-3, 6-1

Herbert (FRA) bat Norrie (GBR) : 7-5, 3-6, 3-6, 7-5, 6-4

Sugita (JAP) bat Benchetrit (FRA, Q) : 6-2, 6-0, 6-3

Rublev (RUS, n°17) bat O'Connell (AUS, WC) : 6-3, 0-6, 6-4, 7-6 (5)



Basilashvili (GEO, n°26) bat Kwon (CDS) : 6-7 (5), 6-4, 7-5, 3-6, 6-3

Verdasco (ESP) bat Donskoy (RUS, LL) : 7-5, 6-2, 6-1

Ruud (NOR) - Gerasimov (BLR)

A.Zverev (ALL, n°7) bat Cecchinato (ITA) : 6-4, 7-6 4), 6-3



Berrettini (ITA, n°8) bat A.Harris (AFS, WC) : 6-3, 6-1, 6-3

Sandgren (USA) bat Trungelliti (ARG, Q) : 6-1, 6-4, 7-5

Berankis (LIT) bat Carballes Baena (ESP) : 6-4, 6-2, 6-2

Querrey (USA) bat Coric (CRO, n°25) : 6-3, 6-4, 6-4



Pella (ARG, n°22) bat Smith (AUS) : 6-3, 7-5, 6-4

Barrère (FRA) bat Safwat (EGY, Q) : 6-7 (8), 7-6 (1), 6-4, 7-5 (5)

Thompson (AUS) bat Bublik (KAZ) : 6-4, 6-3, 6-2

Fognini (ITA, n°12) bat Opelka (USA) : 3-6, 6-7 (3), 6-4, 6-3, 7-6 (5)



Fucsovics (HUN) bat Shapovalov (CAN, n°13) : 6-3, 6-7 (7), 6-1, 7-6 (3)

Sinner (ITA) bat Purcell (AUS, Q) : 7-6 (2), 6-2, 6-4

Paul (USA) bat Mayer (ARG) : 4-6, 6-4, 6-4, 6-4

Dimitrov (BUL, n°18) bat Londero (ARG) : 4-6, 6-2, 6-0, 6-4



Hurkacz (POL, n°31) bat Novak (AUT, Q) : 6-7 (4), 1-6, 6-2, 6-3, 6-4

Millman (AUS) bat Humbert (FRA) : 7-6 (3), 6-3, 1-6, 7-5

Krajinovic (SER) bat Halys (FRA, Q) : 7-6 (7), 7-6 (1), 3-6, 4-6, 7-5

Federer (SUI, n°3) bat Johnson (USA) : 6-3, 6-2, 6-2



Tsitsipas (GRE, n°6) bat Caruso (ITA) : 6-0, 6-2, 6-3

Kohlschreiber (ALL) - Giron (USA, WC)

Garin (CHI) bat Travaglia (ITA) : 6-4, 6-3, 6-4

Raonic (CAN, n°32) bat Giustino (ITA, LL) : 6-2, 6-1, 6-3



Paire (FRA, n°21) bat Stebe (ALL) : 6-4, 3-6, 6-3, 6-7 (2), 6-0

Cilic (CRO) bat Moutet (FRA) : 6-3, 6-2, 6-4

Andujar (ESP) - Mmoh (USA, WC)

Bautista Agut (ESP, n°9) bat Lopez (ESP) : 6-2, 6-2, 7-5



Schwartzman (ARG, n°14) bat L.Harris (AFS) : 6-4, 6-2, 6-2

Davidovich Fokina (ESP) bat Gombos (SLQ, Q) : 4-6, 6-4, 2-6, 6-3, 6-2

Polmans (AUS, WC) bat Kukushkin (KAZ) : 6-4, 6-3, 4-6, 6-7 (8), 6-4

Lajovic (SER, n°24) bat Edmund (GBR) : 7-6 (7), 6-3, 7-6 (4)



Evans (GBR, n°30) bat McDonald (USA) : 3-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-3

Nishioka (JAP) bat Djere (SER) : 6-4, 3-6, 6-2, 7-6 (1)

Ito (JAP, WC) bat Gunneswaran (IND, LL) : 6-4, 6-2, 7-5

Djokovic (SER, n°2) bat Struff (ALL) : 7-6 (5), 6-2, 2-6, 6-1



Schwartzman (ARG, n°14) bat L.Harris (AFS) : 6-4, 6-2, 6-2

Davidovich Fokina (ESP) bat Gombos (SLQ, Q) : 4-6, 6-4, 2-6, 6-3, 6-2

Polmans (AUS, WC) bat Kukushkin (KAZ) : 6-4, 6-3, 4-6, 6-7 (8), 6-4

Lajovic (SER, n°24) bat Edmund (GBR) : 7-6 (7), 6-3, 7-6 (4)



Evans (GBR, n°30) bat McDonald (USA) : 3-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-3

Nishioka (JAP) bat Djere (SER) : 6-4, 3-6, 6-2, 7-6 (1)

Ito (JAP, WC) bat Gunneswaran (IND, LL) : 6-4, 6-2, 7-5

Djokovic (SER, n°2) bat Struff (ALL) : 7-6 (5), 6-2, 2-6, 6-1