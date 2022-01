Open d'Australie (H) : Nadal, Berrettini et Shapovalov au rendez-vous

Seul joueur en lice pour remporter un 21eme tournoi du Grand Chelem suite au renvoi de Novak Djokovic et au forfait de Roger Federer, Rafael Nadal est entré sans encombre dans son Open d'Australie. L'Espagnol s'est imposé 6-1, 6-4, 6-2 en 1h50 contre l'Américain Marcos Giron, 66eme mondial, qu'il affrontait pour la première fois. Auteur de 7 aces et 71% de premières balles, le Majorquin a sauvé les deux balles de break que s'est procuré son adversaire et lui a pris cinq fois son service. Qualification également pour le n°7 mondial Matteo Berrettini, qui n'avait pas un premier tour facile face au grand espoir américain Brandon Nakashima (68eme). L'Italien a perdu le premier set 6-4 en se faisant breaker blanc sur le dernier jeu, mais s'est bien repris en remportant les sets suivants 6-2, 7-6, 6-3, au terme d'un match de 3h09. Auteur de 21 aces au total, il a dû sauver deux balles de set à 5-4 dans le troisième, avant de le remporter au tie-break (7-5).

Shapovalov et Garin ont pris leur temps

Tête de série n°14 et vainqueur de l'ATP Cup avec le Canada, Denis Shapovalov sera également au rendez-vous du deuxième tour, après son difficile succès en quatre sets et 3h25 sur Laslo Djere : 7-6, 6-4, 3-6, 7-6. Il a notamment dû sauver une balle de set à 5-4 dans la première manche, et a mené 5-2 et a manqué une balle de match à 5-4 dans la quatrième, avant de s'imposer de longues minutes plus tard au tie-break (7-3).Il menait pourtant deux sets à zéro et avait fait le break d'entrée de troisième manche. Ca passe en revanche facilement pour les Espagnols Pablo Carreno Busta (21eme) et Carlos Alcaraz (31eme) au détriment respectivement de Tomas Etcheverry (8 aces, un seul break concédé) et Alejandro Tabilo (12 aces, un break concédé). En plus de l'élimination de Cameron Norrie, l'une des surprises du jour est venue de l'élimination de Lloyd Harris, 33eme mondial, tête de série n°30, par l'invité australien Aleksandar Vukic