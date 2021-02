Open d'Australie (H) : Monfils au fond du trou

Gaël Monfils aura donc passé deux semaines en quarantaine à Melbourne pour... aucune victoire. Le n°1 français et n°11 mondial vit une période très difficile depuis la reprise du tennis à l'été 2020 après la pause liée à la pandémie de coronavirus, et sa septième d'affilée sur le circuit ATP survenue ce lundi matin au premier tour de l'Open d'Australie contre Emil Ruusuvuori lui a fait très mal. Battu 3-6, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3 en 1h48 par le Finlandais, 86eme mondial, Monfils n'a pas pu retenir ses larmes en conférence de presse. "Je ne me sens pas bien. Ne me tirez pas dessus, je demande de la clémence. Je bosse comme un boucher mais j’ai zéro confiance. Ma mère va me dire : "continue de t'entraîner et ça reviendra". J'aimerais sortir de ce cauchemar mais je n'y arrive pas".

Incapable de remporter un match depuis sa magnifique demi-finale contre Novak Djokovic à Dubai il y a presque un an, le joueur de 34 ans était pourtant bien rentré dans sa partie face à Ruusuvuori, en menant 3-1, puis en breakant deux fois quand le Finlandais est revenu à 3-3. Mais il a perdu la manche suivante en se faisant breaker d'entrée, sans occasion de revenir au score, puis la troisième après avoir pourtant servi pour le set à 5-3. Il a eu un sursaut d'orgueil dans la quatrième manche, en se montrant solide pour ne pas perdre son service et breaker à 3-2. Mais dans la dernière, un break à 2-1 de Ruusuvuori a permis à son adversaire de l'emporter, Monfils n'ayant pas réussi à convertir les deux balles de break qu'il s'est procurées ensuite. L'Open d'Australie est donc déjà terminé pour le meilleur représentant français, qu'on devrait théoriquement revoir dans trois semaines à Rotterdam, tournoi qu'il avait remporté l'an passé. Il était à l'époque en pleine confiance...





Moutet et Mannarino au rendez-vous



Heureusement, le sourire est revenu dans le camp français avec les victoires de Corentin Moutet et Adrian Mannarino. Moutet (80eme), demi-finaliste la semaine passée au Murray River Open, a réussi une belle performance en éliminant John Millman (38eme), qui avait eu des balles de match contre Roger Federer l'an passé au troisième tour, sur le score de 6-4, 6-7, 3-6, 6-2, 6-3 en 3h47. Le Français a empoché le premier set en signant un break décisif à 4-4, puis a perdu la deuxième 7-4 au tie-break, après un set sans la moindre balle de break. Le troisième set a tourné en faveur de l'Australien, qui a aligné cinq jeux d'affilée après avoir été mené 3-1.

Mais Moutet s'est parfaitement repris en égalisant à deux manches partout grâce à des breaks à 2-2 et 4-2, puis en remportant le set décisif en breakant à 3-3 et 5-3. Son prochain tour s'annonce encore plus compliqué, face au n°15 mondial Milos Raonic, qui a facilement éliminé Federico Coria 6-3, 6-3, 6-2 en servant 17 aces et en sauvant les deux balles de break que s'est procuré l'Argentin. Adrian Mannarino (35eme), de son côté, a passé un peu moins de temps sur le court que Moutet, s'imposant 6-2, 6-4, 7-6 en 2h16 contre Dennis Novak (100eme). Tête de série n°32, le Français a aisément remporté le premier set en breakant deux fois, puis les deux suivants en ayant pourtant perdu son service d'entrée. Il affrontera au tour suivant un joueur à sa portée, le Serbe Miomir Kecmanovic.



OPEN D'AUSTRALIE (Melbourne, Grand Chelem, dur extérieur, 35,5 millions de dollars)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Chardy (FRA)

Tiafoe (USA) - Travaglia (ITA)

Opelka (USA) bat Lu (TAI) : 6-3, 7-6 (2), 6-3

Fritz (USA, n°27) bat Ramos-Vinolas (ESP) : 7-6 (6), 3-6, 6-2, 7-6 (6)



Wawrinka (SUI, n°17) bat P.Sousa (POR) : 6-3, 6-2, 6-4

Fucsovics (HON) bat Polmans (AUS, WC) : 4-6, 6-3, 6-1, 6-7 (3), 6-3

Moutet (FRA) bat Millman (AUS) : 6-4, 6-7 (4), 3-6, 6-2, 6-3

Raonic (CAN, n°14) bat Coria (ARG) : 6-3, 6-3, 6-2



Ruusuvuori (FIN) bat Monfils (FRA, n°10) : 3-6, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3

Martinez (ESP) bat Nishioka (JAP) : 6-7 (3), 6-1, 6-1, 6-1

Bublik (KAZ) bat Bedene (SLO) : 6-4, 7-5, 5-7, 6-4

Stakovsky (UKR, Q) - Lajovic (SER, n°23)



Mannarino (FRA (n°32) bat Novak (AUT) : 6-2, 6-4, 7-6 (2)

Kecmanovic (SER) bat Majchrzak (POL) : 6-2, 6-4, 6-3

Daniel (JAP, LL) - Cressy (USA, Q)

A.Zverev (ALL, n°6) bat Giron (USA) : 6-7 (8), 7-6 (4), 6-3, 6-2



Thiem (AUT, n°3) bat Kukushkin (KAZ) : 7-6 (2), 6-2, 6-3

Koepfer (ALL) - Dellien (BOL, LL)

Ferreira Silva (POR, Q) - Kyrgios (AUS)

Uchimaya (JAP) - Humbert (FRA, n,°29)



Dimitrov (BUL, n°18) - Cilic (CRO)

Bolt (AUS, WC) bat Gombos (SLQ) : 6-2, 6-2, 4-6, 6-3

Coppejans (BEL, Q) - Vesely (RTC)

Nishikori (JAP) - Carreno Busta (ESP, n°15)



Shapovalov (CAN, n°11) - Sinner (ITA)

Sugita (JAP) - Tomic (AUS, Q)

Duckworth (AUS) bat Dzumhur (BOS, LL) : 6-3, 6-2, 6-4

Stebe (ALL, LL) - Auge-Aliassime (CAN, n°20)



Paire (FRA, n°25) - Gerasimov (BIE)

Karatsev (RUS, Q) bat Mager (ITA) : 6-3, 6-3, 6-4

Muller (FRA, LL) - Londero (ARG)

E.Ymer (SUE, Q) - Schwartzman (ARG, n°8)



Rublev (RUS, n°7) - Hanfmann (ALL)

Monteiro (BEL) - Martin (SLQ)

Tu (AUS, WC) - Lopez (ESP)

Querrey (USA) - Sonego (ITA, n°31)



Ruud (NOR, n°24) - Thompson (AUS)

Basilashvili (GEO) - Paul (USA)

O'Connell (AUS, WC) - Struff (ALL)

Albot (MOL) - Bautista Agut (ESP, n°12)



Goffin (BEL, n°13) - Popyrin (AUS, WC)

Harris (AFS) - Torpegaard (DAN, LL)

McDonald (USA) - Cecchinato (ITA)

Pella (ARG) - Coric (CRI, n°22)



Krajinovic (SER, n°28) - Haase (PBS, LL)

Andujar (ESP) - Halys (FRA, Q)

Carballes Baena (ESP) - Balazs (HON)

Pospisil (CAN) - Medvedev (RUS, n°4)



Tsitsipas (GRE, n°5) - Simon (FRA)

Kokkinakis (GRE, WC) - Kwon (CdS)

Van de Zandschulp (PBS, Q) - Alcaraz (ESP, Q)

M.Ymer (SUE) - Hurkacz (POL, n°26)



Khachanov (RUS, n°19) - Vukic (AUS, WC)

Berankis (LIT) - Nagal (IND, WC)

Machac (RTC, Q) - Vilella Martinez (ESP, Q)

Anderson (AFS) - Berrettini (ITA, n°9)



Fognini (ITA, n°16) - Herbert (FRA)

Laaksonen (SUI, Q) - Caruso (ITA)

Cuevas (URU) - Seppi (ITA)

Sandgren (USA) - De Minaur (AUS, n°21)



Evans (GBR, n°30) - Norrie (GBR)

Ivashka (BIE) - Safiullin (RUS, Q)

Mmoh (USA, Q) - Troicki (SER, Q)

Djere (SER) - Nadal (ESP, n°2)