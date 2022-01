Open d'Australie (H) : Medvedev, Rublev et Sinner n'ont pas tremblé, Murray frappe un gros coup

Daniil Medvedev assume son rang. Grand favori dans cet Open d'Australie depuis le forfait de Novak Djokovic, le Russe n'a pas trainé ce mardi pour son entrée en lice face à Henri Laaksonen avec une victoire en trois sets (6-1, 6-4, 7-6) en un peu moins de 2h de jeu. Si le vainqueur de l'US Open en 2021 a débuté en perdant son service, il s'est ensuite bien rattrapé en empochant les six jeux suivants. Dans la dernière manche, le numéro 2 mondial a attendu le tie-break pour conclure sur sa première balle de match. Après ce 1er tour plutôt tranquille pour lui, Medvedev aura droit à un gros test au prochain tour en la personne de Nick Kyrgios. Facile vainqueur de Liam Broady (6-4, 6-4, 6-3), l'Australien peut poser des problèmes à tout le monde grâce quand il est dans un bon jour, surtout s'il a le soutien de son public. Autre Russe à suivre, Andrey Rublev a été expéditif face l'Italien Gianluca Mager avec un succès tranquille en trois sets (6-3, 6-2, 6-0) et 1h24 de jeu. Le 6eme au classement ATP a désormais rendez-vous avec Berankis, avant peut-être de croiser Marin Cilic au 3eme tour. Le Croate ayant logiquement écarté le Colombien Emilio Gomez (6-3, 6-1, 6-2). Egalement attendu, Jannik Sinner a écarté sans problème le Portugais Joao Sousa en trois manches (6-4, 7-5, 6-1).

Murray brille, Auger Aliassime s'est fait peur

