Open d'Australie (H) : Medvedev et Auger-Aliassime en quarts

Daniil Medvedev poursuit sa route à Melbourne ! Le n°2 mondial a remporté sa onzième victoire consécutive en Grand Chelem, en disposant de l'Américain né à Paris Maxime Cressy. Le Russe s'est imposé 6-2, 7-6, 6-7, 7-5 en 3h26 contre le 70eme mondial, qui n'avait jamais été plus loin qu'un deuxième tour en Majeur. Parfois malmené par le grand serveur d'1,98m, auteur de 18 aces, mais aussi de 16 doubles-fautes, Medvedev a finalement fait parler son expérience dans le quatrième set pour s'imposer sans s'embarquer dans une cinquième manche indécise. Le n°2 mondial a déroulé dans le premier set, en breakant à 1-1 et 4-2 sans avoir de balles de break à défendre. Dans une deuxième manche sans break, il a dû sauver une balle de set à 6-5 (sa seule balle de break à défendre de toute la rencontre), mais a finalement empoché le set au tie-break quelques minutes plus tard (7-4). Scénario identique dans la troisième manche, où il n'y a eu aucun break, mais cette fois, c'est Cressy qui a remporté le jeu décisif (7-4). Dans le quatrième set, l'Américain a rencontré de plus en plus de difficultés sur sa mise en jeu, avec six balles de break à sauver jusqu'à 5-5. Et c'est à ce moment-là que Medvedev est enfin parvenu à prendre le service adverse, sur sa neuvième occasion de la manche, avant de conclure sur un jeu blanc et aller disputer un deuxième quart de finale à Melbourne.

Un deuxième Canadien en quarts

Ce sera contre Felix Auger-Aliassime ! Le Canadien, n°9 mondial, a en effet mis fin au parcours de Marin Cilic (n°27) en le dominant en quatre sets et 3h38 de jeu : 2-6, 7-6, 6-2, 7-6, dans un match à 46 aces (24 pour le Croate, 22 pour le Canadien). "FAA" est passé totalement à côté de la première manche, en se faisant breaker à 1-1 et 4-2. Mais il n'a ensuite plus été breaké, et n'a même eu la moindre balle de break à défendre !Sonné par la perte de cette manche, Cilic a craqué dans la troisième, se faisant breaker à 1-1 et 4-2. Mais il trouvé des ressources dans la quatrième, en sauvant d'abord deux balles de break dans le premier jeu avant de tenir jusqu'au tie-break, finalement perdu 7-4. Il y aura donc deux Canadiens en quarts de finale à Melbourne ! Mais tout comme Shapovalov face à Nadal, Auger-Aliassime ne partira pas favori contre Medvedev, qui l'a battu trois fois sur trois.