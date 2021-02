Open d'Australie (H) : Medvedev écarte aisément Tsitsipas et rejoint Djokovic en finale

Il n'a pas vraiment eu à trop s'employer. Le Russe Daniil Medvedev, 4eme joueur mondial et tête de série n°4, s'est aisément qualifié pour la finale de l'Open d'Australie, en écartant très tranquillement le Grec Stefanos Tsitsipas, 6eme joueur mondial et tête de série n°5, en trois manches (6-4, 6-2, 7-5) et 2h12 de jeu. Dans la première manche, les deux hommes ont fait jeu égal durant les quatre premiers jeux, avant que le Grec ne cède son service, non sans avoir sauvé une première balle dans ce même jeu. Finalement, avec cet avantage en poche, le Russe s'est emparé de la première manche, même s'il a dû s'y reprendre à quatre fois (6-4). Dans la deuxième manche, Stefanos Tsitsipas a perdu son service à deux reprises, une fois à 1-1 puis la seconde à 4-2, avant de céder, sur un jeu blanc (6-2). Enfin, dans la troisième et dernière manche, le 6eme joueur mondial s'est alors fait breaker d'entrée, avant de sauver deux balles de double-break à 3-1.

Deuxième finale en Grand Chelem pour Medvedev



Finalement, lors du jeu suivant, la tête de série n°5 s'est reprise à deux fois avant de débreaker. Sur la mise en jeu suivante de son adversaire, le moins bien classé des deux a gâché une opportunité de lui prendre de nouveau son service. A 5-5, le 4eme joueur mondial en a alors profité pour breaker de nouveau, à sa deuxième tentative, avant de conclure (7-5). A l'Open d'Australie, la tête de série n°4 n'avait encore jamais été au-delà des huitièmes de finale. Un stade de la compétition atteint à deux reprises, en 2019 et en 2020. Cette fois, il fait donc bien mieux avec une finale, qu'il jouera contre Novak Djokovic. Il s'agira d'ailleurs de sa deuxième finale en Grand Chelem, après celle de l'US Open 2019. De son côté, Stefanos Tsitsipas a fait aussi bien qu'en 2019, avec cette demi-finale. En Grand Chelem, il n'est encore jamais allé plus loin.



OPEN D'AUSTRALIE (Melbourne, Grand Chelem, dur extérieur, 35,5 millions de dollars)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



Finale

Djokovic (SER, n°1) - Medvedev (RUS, n°4)



Demi-finales

Djokovic (SER, n°1) bat Karatsev (RUS, Q) : 6-3, 6-4, 6-2

Medvedev (RUS, n°4) bat Tsitsipas (GRE, n°5) : 6-4, 6-2, 7-5