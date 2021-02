Open d'Australie (H) : Karatsev en demi-finales !

Il n'avait encore jamais participé à un tournoi du Grand Chelem, le voici dans le dernier carré de l'Open d'Australie. Le conte de fée de l'incroyable Aslan Karatsev (27 ans) s'est poursuivi ce lundi à Melbourne, avec une nouvelle victoire (2-6, 6-4, 6-1, 6-2) pour le joueur russe de 27 ans issu des qualifications. Cette fois, le 114eme mondial déjà tombeur sur sa route de Diego Schwartzman et Felix Auger-Aliassime a ajouté à son tableau de chasse Grigor Dimitrov, lui-même bourreau au tour précédent de Dominic Thiem. Toutefois, pour son premier quart de finale dans un Majeur depuis celui joué et gagné face à Roger Federer en 2019 à l'US Open (il s'était ensuite incliné contre Daniil Medvedev), le Bulgare n'a pu défendre correctement ses chances. Blessé au dos depuis la veille, il a tenu un set face à Karatsev. Une manche qu'il a d'ailleurs facilement remportée (6-2) avant de se retrouver trop diminué ensuite pour pouvoir résister au réveil de la sensation du tournoi, d'autant que le joueur au coup droit dévastateur avait décidé de monter progressivement en régime dans cette partie. Les trois derniers sets ont donc tourné à la promenade de santé pour le Russe (6-4, 6-1, 6-2) face à un Dimitrov très vite obligé de marcher sur le court uniquement, pratiquement incapable de servir et qui n'a même pas disputé la balle de match. Si Karatsev aurait bien évidemment s'imposer d'une autre façon face au Bulgare, qui a ensuite avoué qu'il n'avait pas réussi à enfiler ses chaussettes avant la rencontre, il avait beaucoup de mal à réaliser en parallèle d'être toujours en course. Dans l'ère Open, il est le premier joueur à se qualifier pour les demi-finales alors qu'il dispute son tout premier tournoi du Grand Chelem.



Djokovic (SER, n°1) - A.Zverev (ALL, n°6)

Karatsev (RUS, Q) bat Dimitrov (BUL, n°18) : 2-6, 6-4, 6-1, 6-2

Rublev (RUS, n°7) - Medvedev (RUS, n°4)

Tsitsipas (GRE, n°5) - Nadal (ESP, n°2)