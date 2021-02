Open d'Australie (H) : Inquiétude autour de Berrettini

Matteo Berrettini a gagné, mais Matteo Berrettini a tremblé. Ce samedi, le 10eme joueur mondial s’est qualifié pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie. L’Italien l’a emporté en trois sets serrés (7-6 (1), 7-6 (5), 7-6 (5)) face au Russe Karen Khachanov. Cependant, si tout s’est bien passé pour lui en se référant au score, cela n’a pas été le cas sur le plan physique. Matteo Berrettini s’est blessé aux abdominaux en fin de troisième set et a demandé l’intervention du kiné au changement de côté à 5-4 en sa faveur. Celui-ci l’a ausculté puis l’Italien, diminué au service en raison de la douleur, a tout de même réussi à l’emporter. A la fin de la rencontre, Berrettini n’a pas esquissé un sourire malgré la victoire à la clé et est apparu tête baissée sur sa chaise, comme si la douleur avait pris le dessus sur tout le reste.

Après Djokovic, Berrettini souffre des abdominaux

Interviewé quelques minutes après sa victoire, un Berrettini très marqué n’a pas caché son inquiétude sur son état et sur la suite du tournoi. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai senti que quelque chose a tiré sous ma côte. Ça peut être musculaire mais je le ressentais vraiment quand je servais et puis, évidemment, mon état d'esprit s'est un peu éloigné parce que j'y pensais. Sur les deux premiers sets, je jouais bien, je me sentais bien, puis tout d'un coup, j'ai ressenti la douleur. Je suis vraiment content d'avoir pu gagner le troisième set mais maintenant je dois faire un gros travail avec mon kiné pour revenir sur le terrain dans deux jours », a-t-il réagi. Le cas de l’Italien rappelle celui de Novak Djokovic, également touché aux abdominaux lors de son 3eme tour. La course contre la montre est lancée pour Matteo Berrettini qui doit affronter lundi la tête de série n°5, Stefanos Tsitsipas, en huitièmes de finale.