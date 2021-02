Que de regrets pour Humbert

Moutet et Muller tombent sur plus forts

Muller n'a rien pu faire

Mannarino seul rescapé au troisième tour

OPEN D'AUSTRALIE (Melbourne, Grand Chelem, dur extérieur, 35,5 millions de dollars)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)

2eme tour

Moutet (FRA)

Mannarino (FRA (n°32)

Humbert (FRA, n,°29)

Muller (FRA, LL)

Ugo Humbert est passé tout près de disputer le troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem pour la deuxième fois de sa carrière !Le Messin a en effet mené deux sets à un puis 5-4 dans le quatrième set, mais a manqué les deux balles de match sur son service, d'abord sur un revers dans le filet, puis sur un passing de revers de l'Australien. Kyrgios, alors revenu à 5-5, a enchaîné avec un tie-break de haut niveau (7-2), puis a breaké à 1-1 dans le dernier set. Humbert n'a pas eu la moindre occasion de débreak, l'Australien ne perdant que deux points sur sa mise en jeu par la suite. Auteur de 30 aces lors de ce match (27 pour Humbert) et souvent énervé contre l'arbitre et le détecteur de let, Kyrgios avait perdu le premier set en se faisant breaker à 6-5, avant de gagner le deuxième en prenant le service de Humbert à 1-1. Le Messin avait pris l'avantage en gagnant le troisième set après un break à 4-3, et avait donc enchaîné avec un break d'entrée de quatrième set pour mener 5-3. Le début de la fin pour lui... C'est donc Nick Kyrgios qui va affronter Dominic Thiem pour une place en deuxième semaine.Il n'y a pas eu de miracle pour Corentin Moutet et Alexandre Muller au deuxième tour de l'Open d'Australie. Les deux premiers Français en lice ce mercredi ont été éliminés par des joueurs bien mieux classés.Dans un premier set où le Français ne s'est pas procuré de balle de break et où il a sauvé les trois balles de break du Canadien (dont deux qui étaient des balles de set, à 6-5), Moutet a lâché ses coups dans le tie-break pour le remporter 7-1. On pensait alors l'exploit possible, mais le 14eme mondial a haussé son niveau de jeu dans les trois manches suivantes. Le Français n'a toujours pas eu de balles de break, et Raonic lui a chipé six fois son service pour s'imposer.Pour Alexandre Muller, les choses sont allées encore plus vite. Le lucky-loser tricolore (24 ans, 210eme), tombeur de Juan Londero lundi, affrontait un autre Argentin au deuxième tour, mais il s'agissait du meilleur d'entre eux, Diego Schwartzman.L'Argentin a débuté le match par un 4-0, puis a perdu l'un de ses services d'avance, avant de conclure facilement. Il n'a ensuite pas laissé le moindre jeu à son adversaire dans la deuxième manche, puis a mené 5-1 dans la troisième, avant de perdre une deuxième fois son service, puis s'imposer sans trop trembler.Il n'y aura donc qu'un seul Français au troisième tour, et il s'agit d'Adrian Mannarino (36eme), qui s'est qualifié aux dépens de Miomir Kecmanovic (41eme).Auteur de 10 aces, il n'a pas eu de balle de break à défendre dans le premier set, et a pris le service adverse à 2-1 et 4-1. Puis il a sauvé une balle de 2-0 dans le deuxième avant d'enchaîner avec deux nouveaux breaks, à 1-1 et 3-1. Le début de troisième manche a été plus délicat pour "Manna", qui s'est retrouvé mené 3-0, mais il a encore signé deux nouveaux breaks (4-3), avant de sauver une balle de 4-4 et l'emporter. Mais son prochain adversaire s'annonce redoutable, en la personne d'Alexander Zverev. Le n°7 mondial a disposé de Maxime Cressy, le Parisien de 23 ans qui défend les couleurs des Etats-Unis depuis 2018 après avoir fait ses études à UCLA, et qui était issu des qualifications. Zverev s'est imposé 7-5, 6-4, 6-3 en 2h06, en servant 15 aces et en sauvant les quatre balles de break que s'est procuré son adversaire. Il a breaké à 5-5 dans le premier set, à 4-4 dans le deuxième et à 1-1 et 5-3 dans le troisième pour assurer la qualification et retrouver Mannarino au prochain tour. L'Allemand et le Français ne se quittent plus depuis six mois, puisque ce sera leur quatrième match. Zverev s'était imposé en quatre sets à l'US Open, et en trois sets à Cologne et Bercy.bat Tiafoe (USA) : 6-3, 6-7 (3), 7-6 (2), 6-3bat Opelka (USA) : 4-6, 7-6 (6), 6-7 (4), 7-6 (5), 6-2bat Wawrinka (SUI, n°17) : 7-5, 6-1, 4-6, 2-6, 7-6 (9)bat: 6-7 (1), 6-1, 6-1, 6-4bat Ruusuvuori (FIN) : 1-6, 6-3, 6-2, 7-6 (5)bat Bublik (KAZ) : 6-4, 7-6 (4), 4-6, 6-3bat Kecmanovic (SER) : 6-1, 6-2, 6-4bat Cressy (USA, Q) : 7-5, 6-4, 6-3bat Koepfer (ALL) : 6-4, 6-0, 6-2bat: 5-7, 6-4, 3-6, 7-6 (2), 6-4Dimitrov (BUL, n°18) - Bolt (AUS, WC)bat Vesely (RTC) : 6-3, 7-6 (3), 2-6, 6-4bat Tomic (AUS, Q) : 6-1, 6-3, 6-2bat Duckworth (AUS) : 6-4, 6-1, 6-2bat Gerasimov (BIE) : 6-0, 6-1, 6-0bat: 6-2, 6-0, 6-3Rublev (RUS, n°7) - Monteiro (BRE)Lopez (ESP) - Sonego (ITA, n°31)Ruud (NOR, n°24) - Paul (USA)O'Connell (AUS, WC) - Albot (MOL)Popyrin (AUS, WC) - Harris (AFS)McDonald (USA) - Coric (CRO, n°22)Krajinovic (SER, n°28) - Andujar (ESP)Carballes Baena (ESP) - Medvedev (RUS, n°4)Tsitsipas (GRE, n°5) - Kokkinakis (AUS, WC)Alcaraz (ESP, Q) - M.Ymer (SUE)Khachanov (RUS, n°19) - Berankis (LIT)Machac (RTC, Q) - Berrettini (ITA, n°9)Fognini (ITA, n°16) - Caruso (ITA)Cuevas (URU) - De Minaur (AUS, n°21)Norrie (GBR) - Safiullin (RUS, Q)Mmoh (USA, Q) - Nadal (ESP, n°2)