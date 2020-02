Open d’Australie (H) : Djokovic pas blasé par ses succès

Dominic Thiem y a cru quand il a mené deux manches à une. Mais Novak Djokovic est insubmersible et, en finale de l’Open d’Australie, il est même invincible avec un huitième succès en autant de finales à Melbourne. Mais, à entendre le Serbe, l’accumulation des titres ne le lasse pas. « Le mois passé en Australie m'a apporté beaucoup de succès, mais il a aussi été éreintant. Je ne réaliserai probablement pas ce que j'ai fait dans ma carrière, en particulier en ce qui concerne les Grands Chelems, avant de prendre ma retraite, a confié en conférence de presse celui qui reprendra la place de numéro 1 mondial ce lundi. L'intensité de la saison est telle, surtout quand on s'engage à la jouer en entier, ce que je fais depuis des années, qu'on ne peut pas profiter d'un succès en Grand Chelem. Déjà dans quelques semaines je jouerai un tournoi ailleurs sur la planète. Je ne suis pas blasé, comprenez-moi bien, je suis super heureux, reconnaissant et béni. Mais en même temps, je ne pourrai pas savourer toutes ces émotions avant d'avoir du temps pour me détendre en famille. » Une saison 2020 qui pourrait le voir battre des records s’il parvient à maintenir un tel niveau de jeu et à rester au sommet de la hiérarchie mondiale.