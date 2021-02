OPEN D'AUSTRALIE (Melbourne, Grand Chelem, dur extérieur, 35,5 millions de dollars)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



2eme tour

Djokovic (SER, n°1) bat Tiafoe (USA) : 6-3, 6-7 (3), 7-6 (2), 6-3

Opelka (USA) - Fritz (USA, n°27)

Fucsovics (HON) bat Wawrinka (SUI, n°17) : 7-5, 6-1, 4-6, 2-6, 7-6 (9)

Raonic (CAN, n°14) bat Moutet (FRA) : 6-7 (1), 6-1, 6-1, 6-4



Martinez (ESP) bat Ruusuvuori (FIN) : 1-6, 6-3, 6-2, 7-6 (5)

Bublik (KAZ) - Lajovic (SER, n°23)

Mannarino (FRA (n°32) - Kecmanovic (SER)

Cressy (USA, Q) - A.Zverev (ALL, n°6)



Thiem (AUT, n°3) bat Koepfer (ALL) : 6-4, 6-0, 6-2

Kyrgios (AUS) - Humbert (FRA, n,°29)

Dimitrov (BUL, n°18) - Bolt (AUS, WC)

Vesely (RTC) - Carreno Busta (ESP, n°15)



Shapovalov (CAN, n°11) bat Tomic (AUS, Q) : 6-1, 6-3, 6-2

Auger-Aliassime (CAN, n°20) bat Duckworth (AUS) : 6-4, 6-1, 6-2

Karatsev (RUS, Q) bat Gerasimov (BIE) : 6-0, 6-1, 6-0

Schwartzman (ARG, n°8) bat Muller (FRA, LL) : 6-2, 6-0, 6-3



Rublev (RUS, n°7) - Monteiro (BRE)

Lopez (ESP) - Sonego (ITA, n°31)

Ruud (NOR, n°24) - Paul (USA)

O'Connell (AUS, WC) - Albot (MOL)



Popyrin (AUS, WC) - Harris (AFS)

McDonald (USA) - Coric (CRO, n°22)

Krajinovic (SER, n°28) - Andujar (ESP)

Carballes Baena (ESP) - Medvedev (RUS, n°4)



Tsitsipas (GRE, n°5) - Kokkinakis (AUS, WC)

Alcaraz (ESP, Q) - M.Ymer (SUE)

Khachanov (RUS, n°19) - Berankis (LIT)

Machac (RTC, Q) - Berrettini (ITA, n°9)



Fognini (ITA, n°16) - Caruso (ITA)

Cuevas (URU) - De Minaur (AUS, n°21)

Norrie (GBR) - Safiullin (RUS, Q)

Mmoh (USA, Q) - Nadal (ESP, n°2)