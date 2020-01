Open d’Australie (H) : Djokovic fier de sa 900eme victoire

Ils sont désormais six à avoir atteint le cap des 900 victoires sur le circuit ATP ! Après Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1237), Ivan Lendl (1068), Rafael Nadal (981) et Guillermo Vilas (949), c’est Novak Djokovic qui a franchi cette barre ce lundi en battant Jan-Lennard Struff au premier tour de l’Open d’Australie (7-6, 6-2, 2-6, 6-1). Après sa victoire, le tenant du titre, déjà vainqueur de l’Open d’Australie à sept reprises, ne pouvait cacher sa fierté. « 900 victoires, alors que je viens seulement de commencer (sourires). Je suis très fier de cette réussite, et ne même temps, je me dois d’être reconnaissant de toujours jouer à un très haut niveau dans le sport que j’aime vraiment. J’ai pris ma première raquette à 4 ans, en voyant du tennis à la télé en Serbie, un pays qui n’a pas vraiment de tradition tennistique, en tout cas qui n’en avait pas à ce moment-là. Tout semblait impossible à ce moment-là, mais plus de 25 ans plus tard, je ne peux pas prendre les choses comme acquises, j’essaye d’apprécier chaque moment. (…) Cette Rod Laver Arena est de loin le court où j’ai eu le plus de succès dans ma carrière, et j’adore revenir en Australie. » Au deuxième tour, le Serbe défiera le Japonais Ito ou l’Indien Guneswaran.