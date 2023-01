Open d'Australie (H) : Djokovic favori, Nadal en difficulté, Kyrgios la surprise du chef... qui remportera le premier Grand Chelem de l'année ?

Le premier Grand Chelem de l'année débutera ce dimanche. L'Open d'Australie verra s'affronter pendant deux semaines les meilleurs joueurs de la planète. Qui est le favori ? Qui peut le challenger ? Qui peut créer la surprise ? Retrouvez notre analyse des forces en présence.

Le favori : Djokovic veut égaler Nadal

Novak Djokovic a une revanche à prendre. Le Serbe n'a pas pu participer à l'Open d'Australie 2022 ni à l'US Open et a vu son principal rival, Rafael Nadal, prendre seul la tête du classement des vainqueurs de Grands Chelems avec 22 titres. Heureusement, 'Nole' a remporté Wimbledon et est revenu à 21 titres. Il voudra absolument s'imposer en Australie, en profitant de la méforme de l'Espagnol, pour l'égaler.

Il a d'ailleurs fini l'année en trombe. Après un US Open où il n'a pas pu participer, Novak Djokovic s'est imposé à Astana, a été finaliste au Masters 1000 de Paris (Rolex Paris Masters) et a conclu la saison par une magnifique victoire aux Nitto ATP Finals face à un Casper Ruud trop tendre. Il semble le grand favori pour remporter le premier Grand Chelem de la saison, même si quelques jeunes joueurs poussent pour lui prendre sa place. Il est quand même difficile, aujourd'hui, d'imaginer un autre joueur que le Serbe remporter le tournoi... mais attention quand même.

Les outsiders : Rafa, Medvedev, Tsitsipas, Rune, Ruud... qui peut le faire ?

Oui attention Novak. Car en effet, derrière le Serbe et Rafael Nadal, plusieurs joueurs semblent en capacité de les embêter. Si Carlos Alcaraz, vainqueur de l'Open d'Australie, ne sera pas présent pour cause de blessure, Daniil Medvedev (finaliste malheureux l'année passée), Stefanos Tsitsipas, ou encore Casper Ruud (double finaliste en Grand Chelem en 2022) espèrent bien contrecarrer les plans des deux ogres. De son côté, Rafael Nadal semble en trop grande difficulté physique pour le moment pour pouvoir rivaliser. En revanche, la vérité de début janvier n'est pas celle du 16 et encore moins celle du 30, jour de la finale. Attention alors au Taureau de Manacor.

D'autres jeunes joueurs semblent en capacité de remporter leur premier Grand Chelem. Felix Auger Aliassime, qui monte en puissance et qui semble plus que jamais capable de remporter de grands tournois, mais aussi Holger Rune. Le Danois, bien qu'il manque de grande référence en Grand Chelem, pourrait bien créer une énorme surprise, comme il l'a fait à Bercy.

Les surprises possibles : Kyrgios évidemment, Bonzi en sauveur tricolore ?

Au rayon des surprises, nous pourrions retrouver le local Nick Kyrgios. L'Australien a remporté le tournoi en double l'année dernière et a atteint sa toute première finale en Grand Chelem à Wimbledon. Il semble de plus en plus en capacité physique de remporter un tournoi sur deux semaines et pourrait bien créer l'exploit devant son public. En revanche, il faudra qu'il réussisse à canaliser ses nerfs qui lui jouent parfois (souvent) des tours.

Après l'US Open, Nick Kyrgios avait placé Benjamin Bonzi dans son top 5 des joueurs les plus sous-cotés. Une belle preuve de confiance pour celui qui a joué sa toute première finale ATP il y a deux semaines du côté de Pune en Inde. Sa défaite au premier tour du tournoi d'Adélaïde contre Robin Haase n'y changera rien, il devrait être le meilleur Français en Australie, même si Corentin Moutet pourrait aussi surprendre. Benjamin Bonzi peut surfer sur une très belle forme et peut espérer réaliser de grandes choses. La victoire finale semble inatteignable, mais une deuxième semaine est envisageable.