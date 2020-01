Open d'Australie (H) : Djokovic et Raonic déroulent

Onzième quart de finale à Melbourne pour Novak Djokovic ! Le tenant du titre poursuit tranquillement son chemin en Australie, avec une victoire en trois sets et 2h06 de jeu contre Diego Schwartzman ce dimanche en huitièmes de finale. Le n°14 mondial n’a pas été ridicule, loin de là, mais le Serbe était tout simplement un cran en-dessus, et s’est imposé 6-3, 6-4, 6-4. Djokovic s’est montré on ne peut plus efficace dans le premier set, en breakant à 4-3 sur sa seule occasion de la manche pour la remporter. Dans la deuxième, il a rapidement mené 3-0, puis l’Argentin a effacé l’un de ses breaks de retard (3-1), mais pas deux, Djokovic se montrant ensuite intraitable sur sa mise en jeu (deux points perdus). Le Serbe a connu un troisième set un peu plus compliqué, commettant la moitié de ses fautes directes du match (14 sur 31). Mais il a breaké à 2-2, a sauvé une balle de débreak sur le jeu suivant, avant de conclure un peu plus tard, sur un jeu blanc. Voilà donc une affaire rondement menée pour le n°2 mondial, qui va désormais défier celui qui commence à refaire peur à tout le monde, Milos Raonic.

Raonic gagne encore sans perdre son service



Visiblement débarrassé de ses problèmes de genou, le Canadien de 29 ans revient fort, et après avoir éliminé Giustino, Garin et (surtout !) Tsitsipas en trois sets, il en a fait de même avec Marin Cilic pour s’offrir un cinquième quart de finale à Melbourne. Raonic s’est imposé 6-4, 6-3, 7-5 en 2h17 contre le Croate, qu’il n’avait plus battu depuis près de sept ans. Comme contre Tsitsipas, il s’est montré intraitable au service, avec 35 aces au compteur, 73% de premières balles et quatre balles de break sauvées sur quatre. C’est justement Cilic qui s’est procuré les deux premières balles de break du match, à 3-3 dans la première manche, mais le Canadien les a sauvées, et a enchaîné avec un break à 5-4 pour s’offrir le set. Dans le deuxième, il a breaké d’entrée et a ensuite parfaitement tenu sa mise en jeu. Dans le troisième, après avoir manqué trois balles de break à 1-1, Raonic s’est fait un peu peur à 4-5, quand Cilic a eu deux nouvelles balles de break, qui étaient donc des balles de set. Mais comme dans la première manche, le Canadien les a sauvées, et a breaké dans la foulée pour s’imposer (55 coups gagnants, contre 29 pour le Croate). Raonic et Djokovic vont donc en découdre mardi pour la dixième fois de leur carrière, et le Serbe mène… 9-0 dans les confrontations.



OPEN D'AUSTRALIE (Australie, Grand Chelem, dur extérieur)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



Huitièmes de finale

Nadal (ESP, n°1) - Kyrgios (AUS, n°23)

Monfils (FRA, n°10) - Thiem (AUT, n°5)

Medvedev (RUS, n°4) - Wawrinka (SUI, n°15)

Rublev (RUS, n°17) - A.Zverev (ALL, n°7)



Sandgren (USA) - Fognini (ITA, n°12)

Fucsovics (HUN) - Federer (SUI, n°3)

Raonic (CAN, n°32) bat Cilic (CRO) : 6-4, 6-3, 7-5

Djokovic (SER, n°2) bat Schwartzman (ARG, n°14) : 6-3, 6-4, 6-4



3eme tour

Nadal (ESP, n°1) bat Carreno Busta (ESP, n°27) : 6-1, 6-2, 6-4

Kyrgios (AUS, n°23) bat Khachanov (RUS, n°16) : 6-2, 7-6 (5), 6-7 (6), 7-6 (7), 7-6 (8)

Monfils (FRA, n°10) bat Gulbis (LET, Q) : 7-6 (2), 6-4, 6-3

Thiem (AUT, n°5) bat Fritz (USA, n°29) : 6-2, 6-4, 6-7 (5), 6-4



Medvedev (RUS, n°4) bat Popyrin (AUS) : 6-4, 6-3, 6-2

Wawrinka (SUI, n°15) bat Isner (USA, n°19) : 6-4, 4-1 abandon

Rublev (RUS, n°17) bat Goffin (BEL, n°11) : 2-6, 7-6 (3), 6-4, 7-6 (4)

A.Zverev (ALL, n°7) bat Verdasco (ESP) : 6-2, 6-2, 6-4



Sandgren (USA) bat Querrey (USA) : 6-4, 6-4, 6-4

Fognini (ITA, n°12) bat Pella (ARG, n°22) : 7-6 (0), 6-2, 6-3

Fucsovics (HUN) bat Paul (USA) : 6-1, 6-1, 6-4

Federer (SUI, n°3) bat Millman (AUS) : 4-6, 7-6 (2), 6-4, 4-6, 10-6 (8)



Raonic (CAN, n°32) bat Tsitsipas (GRE, n°6) : 7-5, 6-4, 7-6 (2)

Cilic (CRO) bat Bautista Agut (ESP, n°9) : 6-7 (3), 6-4, 6-0, 5-7, 6-3

Schwartzman (ARG, n°14) bat Lajovic (SER, n°24) : 6-2, 6-3, 7-6 (7)

Djokovic (SER, n°2) bat Nishioka (JAP) : 6-3, 6-2, 6-2