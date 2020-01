Open d'Australie (H) : Djokovic en finale après une victoire assez facile

Federer fights on ⚔️

The world No.3 saves two break points to hold his serve and lead Djokovic 6-5 in the opening set.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/lW0i2P8wge



Djokovic lancé après le premier set



🇷🇸 U-N-S-T-O-P-P-A-B-L-E 🇷🇸@DjokerNole def. Roger Federer for the 27th time 7-6(1) 6-4 6-3 to earn the chance to play for his 8️⃣th #AusOpen title 🏆#AO2020 pic.twitter.com/Hy7lu8AIHo

Huitième finale à l'Open d'Australie pour Djokovic

OPEN D’AUSTRALIE (Australie, Grand Chelem, dur extérieur)

Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale

Monfils (FRA, n°10)

La perte du premier set aura été fatale à Roger Federer.. Incertain avant la rencontre à cause d’un adducteur, le numéro trois mondial avait bien confirmé sa participation à quelques heures du début de la partie. Une nouvelle attendue par les fans de tennis qui comptaient bien assister à l’une des affiches de l’année, dès le mois de janvier. Cependant, le Suisse a semblé bien inférieur à son adversaire du jour malgré un début de match tonitruant. Le joueur de 38 ans a lancé les hostilités en sauvant deux balles de break avant de s’emparer du service du Serbe pour mener 2-0. Une avance confirmée au fil du set avec une belle occasion de prendre une avance conséquente alors que Djokvic servait à 1-4 contre lui. Federer a eu trois balles de double break à ce moment de la partie, sans parvenir à en convertir une seule.Un fait de match bouleversant, qui a totalement relancé la tête de série numéro deux du tournoi.. Mené 5-6, « Nole » a une fois de plus transformé la pression en force pour décrocher un jeu décisif qu’il a largement dominé. Un seul point inscrit par Federer seulement dans le tie-break et un premier acte, remporté au mental, parfait pour lancer Djokovic vers la finale. Fort de ce set, le numéro deux mondial s’est offert trois occasions de breaker avant de finalement réussir à prendre le service adverse dans la deuxième manche. Peu inspiré et sûrement diminué par son adducteur, le Suisse n’a pas su se montrer assez dangereux pour inquiéter son adversaire avant de perdre le set. Tous les fans se sont alors remémoré les matchs de l’ancien leader au classement ATP et ses victoires étriquées face à John Millman et Tennys Sandgren lors des tours précédents.Un réveil de Federer était attendu pour apporter un peu de piment à une rencontre offrant une place en finale. A la place, les supporters ont eu le droit à une nouvelle preuve de supériorité de Djokovic, auteur de quelques coups impressionnants, notamment en retour.. L’issue de la partie était toute tracée, le numéro deux mondial a ensuite déroulé sur son service pour décrocher une qualification en finale dès sa première balle de match. Federer quitte cet Open d’Australie diminué après avoir bataillé pendant de longues heures lors des matchs précédents alors que Djokovic tentera de remporter un huitième sacre en autant de finales.Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)Thiem (AUT, n°5) – A.Zverev (ALL, n°7)bat Federer (SUI, n°3) : 7-6 (1), 6-4, 6-3bat Nadal (ESP, n°1) : 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6, 7-6 (6)bat Wawrinka (SUI, n°15) : 1-6, 6-3, 6-4, 6-2bat Sandgren (USA) : 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (8), 6-3bat Raonic (CAN, n°32) : 6-4, 6-3, 7-6 (1)bat Kyrgios (AUS, n°23) : 6-3, 3-6, 7-6 (6), 7-6 (4)bat: 6-2, 6-4, 6-4bat Medvedev (RUS, n°4) : 6-2, 2-6, 4-6, 7-6 (2), 6-2bat Rublev (RUS, n°17) : 6-4, 6-4, 6-4bat Fognini (ITA, n°12) : 7-6 (5), 7-5, 6-7 (2), 6-4bat Fucsovics (HUN) : 4-6, 6-1, 6-2, 6-2bat Cilic (CRO) : 6-4, 6-3, 7-5bat Schwartzman (ARG, n°14) : 6-3, 6-4, 6-4