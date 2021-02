Open d’Australie (H) : Djokovic avec Thiem, Nadal avec Medvedev

Sauf grosse catastrophe, l'Open d’Australie devrait commencer lundi, tous les joueurs ayant été en contact avec la personne testée positive dans l’un des hôtels mis à leur disposition ayant été testés négatifs. L’heure est au soulagement, mais dès lundi, place à la compétition ! Novak Djokovic, tenant du titre et n°1 mondial, sera bien sûr favori à sa propre succession et a été placé dans la même moitié de tableau que Dominic Thiem. Le Serbe débutera sa quinzaine face à un joueur en forme, Jérémy Chardy, qui a disputé deux demi-finales en deux tournois cette saison. Si la logique est respectée, il défiera ensuite Frances Tiafoe, quart de finaliste à Melbourne en 2019, puis Taylor Fritz. Son adversaire en huitièmes de finale pourrait être Milos Raonic ou Stan Wawrinka, avant un quart contre Alexander Zverev (qu’il vient de battre à l’ATP Cup en trois sets) et donc une demie face à Dominic Thiem, qu’il avait battu en finale l’an passé. Pas simple ! En bas du tableau, Rafael Nadal commencera son tournoi contre un Serbe, Lazlo Djere, avant de peut-être défier un autre Serbe, Viktor Troicki, si ce dernier se défait de Michael Mmoh. Si la logique est respectée, Nadal défiera ensuite Dan Evans au troisième tour, puis Fabio Fognini ou Alex De Minaur en huitièmes, avant un quart de finale contre Stefanos Tsitsipas ou Matteo Berrettini, et une demie contre Daniil Medvedev. Le Majorquin devra donc cravacher pour atteindre sa troisième finale à Melbourne en cinq ans.

Pas facile pour les Bleus

Du côté français, ils seront neuf sur la ligne de départ, après le forfait de dernière minute de Richard Gasquet. Et trois ont hérité d’un premier tour très difficile voire impossible : Gilles Simon face à Stefanos Tsitsipas, Pierre-Hugues Herbert contre Fabio Fognini et donc Jérémy Chardy contre Novak Djokovic. Gaël Monfils, le tricolore le mieux classé, devrait avoir trois premiers tours à sa portée, avant un éventuel huitième de finale contre Alexander Zverev, si ce dernier se défait (si la logique est respectée) d’Adrian Mannarino au troisième tour. Corentin Moutet pourrait quant à lui défier Milos Raonic dès le deuxième tour. Ugo Humbert, s’il bat Nick Kyrgios au deuxième tour, pourrait affronter Dominic Thiem au troisième. Benoit Paire sera opposé au Biélorusse Gerasimov au premier tour avant un éventuel troisième tour contre Diego Schwartzman, alors que Quentin Halys, issu des qualifications, débutera son tournoi contre l’Espagnol Andujar.