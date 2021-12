Open d’Australie (H) : Des négociations ouvertes entre Tennis Australia et le clan Djokovic

Per multiple reports in Serbia, Djokovic now looking more likely to play at the Australian Open. Not official yet.

— Saša Ozmo (@ozmo_sasa) December 28, 2021

Vers des concessions pour faire venir Djokovic ?

On ne sait plus sur quel pied danser avec Novak Djokovic ! Après avoir conclu sa saison 2021 sur une élimination en demi-finales de la Coupe Davis avec la Serbie face à la Croatie, la date du retour sur les courts du numéro 1 mondial est l’objet de toutes les rumeurs et informations parfois contradictoires. Alors qu’une « source proche » du Serbe a récemment affirmé au quotidien local Blic que Novak Djokovic serait absent pour l’ATP Cup « à 99% », un porte-parole de Tennis Australia, la fédération australienne de tennis, a affirmé qu’aucun forfait n’avait encore été annoncé concernant le numéro 1 mondial pour l’épreuve par équipes organisée à Sydney par l’ATP du 1er au 9 janvier prochain. En réalité, les dirigeants australiens feraient des pieds et des mains afin de convaincre Novak Djokovic de faire le déplacement dans l’Hémisphère Sud et de participer aux différents tournois qui mèneront à l’Open d’Australie, dont le premier tour doit démarrer le 17 janvier.Alors que le numéro 1 mondial n’a pas caché son opposition à la vaccination contre le coronavirus, rendue obligatoire pour accéder au site de Melbourne Park par les autorités de l’Etat de Victoria, et n’a pas confirmé son statut vaccinal, un assouplissement de la règle a été un temps évoqué. Selon plusieurs sources venant de Serbie, d’âpres négociations seraient en cours entre l’entourage de Novak Djokovic et les dirigeants de Tennis Australia afin de trouver un terrain d’entente. Alors que des joueurs comme Dominic Thiem ou encore Roger Federer ne seront pas au rendez-vous, l’incertitude plane sur la présence de Rafael Nadal, qui se remet d’une infection par le coronavirus et a récemment repris l’entraînement. Si la jeune génération représentée par Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas ou encore Andrey Rublev foulera les courts australiens, Tennis Australia est consciente qu’une absence de Novak Djokovic pourrait dévaluer de manière relative l’Open d’Australie. Une décision ferme et définitive est attendue d’ici peu et pourrait bien ravir les fans de tennis.