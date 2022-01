Open d’Australie (H) : A.Zverev éliminé sans ménagement par Shapovalov

Il n’y aura pas de quart de finale choc entre Rafael Nadal et Alexander Zverev à l’Open d’Australie ! Alors que le « Taureau de Manacor » a validé son billet aux dépens d’Adrian Mannarino, l’Allemand a calé face à Denis Shapovalov. Après avoir manqué deux balles de break dès le premier jeu, le numéro 3 mondial a cédé son service sur la seule et unique chance du Canadien dans la première manche. Le 14eme mondial a alors fait mieux que tenir le choc et, sur un jeu blanc, a empoché le premier set. Denis Shapovalov a maintenu Alexander Zverev dans un état de sidération en prenant son service dès le premier jeu de la deuxième manche mais l’Allemand a alors su répondre au défi posé par la tête de série numéro 14, revenant à deux jeux partout avant de breaker à son tour pour mener cinq jeux à trois et, alors, servir pour égaliser à une manche partout. Mais le natif de Hambourg n’a pas pu s’octroyer une balle de set puisque Denis Shapovalov a haussé le ton pour revenir à cinq jeux partout avant de dominer le jeu décisif et creuser l’écart dans ce huitième de finale. Le Canadien a fini par avoir le dernier mot grâce à la seule balle de break à signaler dans la troisième manche. En effet, sur le premier jeu de service d’Alexander Zverev, Denis Shapovalov s’est montré opportuniste. A partir de là, aucun des deux joueurs n’a montré de faille sur son engagement et c’est à sa deuxième balle de match que le 14eme mondial a validé son billet pour un troisième quart de finale en Grand Chelem (6-3, 7-6, 6-3 en 2h24’), lui qui reste sur une demi-finale à Wimbledon.