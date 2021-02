Open d'Australie : Garcia veut "gagner un tournoi du Grand Chelem"

Caroline Garcia, victorieuse de Polona Hercog pour son entrée à l'Open d'Australie (7-6, 6-3), aura la très lourde tâche d'affronter. En conférence de presse, la Française n'en démord pas, s'accrochant au grand rêve de sa carrière : "En n'étant pas tête de série, je savais que je pouvais avoir ce genre de deuxième tour difficile. Mais mon ambition, c'est de gagner un tournoi du Grand Chelem, donc il faut gagner ce genre de match, que ce soit au deuxième tour ou après..." L'exploit serait colossal pour celle qui est redevenue n°1 française - désormais 43eme mondiale, soit le précédent classement de Fiona Ferro qui est elle retombée au 46eme rang - et qui défiera donc la troisième joueuse au classement WTA."Je suis contente de mon match, expliquait encore simplement la Française après son succès. Ça s'est vraiment joué à quelques points dans le premier set, puis j'ai réussi à hausser mon niveau de jeu et le début de la deuxième manche a été vraiment important." Sur quoi Caroline Garcia peut-elle s'appuyer sur y croire ? Peut-être sur le fait qu'elle n'a encore jamais affronté Naomi Osaka. Et qu'elle sait battre des filles du top 10 : depuis 2014, elle l'a toujours réussi au moins une fois par an, hormis en 2019. La dernière en date ?(6-1, 7-6). En revanche, elle s'était ensuite inclinée sèchement en huitièmes de finale de Roland-Garros contre Elina Svitolina (6-1, 6-3), cinquième joueuse mondiale.