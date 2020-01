Open d’Australie : Forfait de Del Potro ?

Absent des quatre dernières éditions de l’Open d’Australie, Juan Martin del Potro ne devrait pas y faire son retour en 2020. Le joueur argentin de 31 ans devrait déclarer forfait, si l’on en croit le journaliste argentin Bernardo Paredes, qui travaille pour « La Voz de Tandil », la ville où est né et où réside toujours le 122eme joueur mondial. « Après avoir passé le Nouvel An à Tandil, Juan Martin del Potro ne jouera pas en Australie. Malheureusement, il souffre toujours du genou, plus de six mois après son opération, et il y a plus de doutes que de certitudes », a-t-il tweeté.

Del Potro devait déjà revenir en octobre...

Juan Martin del Potro n’a plus joué depuis juin dernier, lorsqu’il s’était fracturé la rotule droite pendant le tournoi du Queen’s, huit mois après avoir subi la même blessure à Shanghai. Mais s’il avait décidé de ne pas se faire opérer en 2018, il l’avait fait en 2019. Dans un premier temps, l’Argentin devait revenir sur le circuit pour les tournois en salle du mois d’octobre, mais il a finalement repoussé son retour à janvier et on devait le revoir à l’Open d’Australie, où il devait bénéficier d’un classement protégé. Il va encore sans doute falloir se montrer patient pour revoir sur les courts l’ancien n°3 mondial, décidément malchanceux avec les blessures depuis le début de sa carrière, avec pas moins de cinq opérations (poignets et genou). En neuf participations à l'Open d'Australie, Juan Martin del Potro a joué deux quarts de finale, en 2009 et en 2012, où il a à chaque fois été éliminé par Roger Federer. Il devra retenter sa chance en 2021…