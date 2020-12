Open d'Australie : Federer finalement absent et prêt à prendre sa retraite ?

Reverra-t-on Roger Federer fouler un court de tennis ? Rien n’est moins sûr. Lors de la cérémonie des Swiss Awards, sur la chaîne SRF, la légende du tennis a été nommée plus grand sportif suisse depuis 1950. A cette occasion, le Bâlois en a ainsi profité pour en dire un peu plus sur son retour en tournoi. Et alors que ce dernier était prévu pour l’Open d’Australie 2021, du côté de Melbourne, programmé entre les 18 et 31 janvier prochains, finalement, il pourrait ne pas avoir lieu à ce moment-là. En effet, le Suisse a avoué qu’il pourrait ne pas être prêt à temps, se disant même « juste » et donc peut-être ainsi contraint de faire l’impasse.

« L’OPEN D’AUSTRALIE ? CELA VA ÊTRE JUSTE »

A ce sujet, l’actuel 5eme joueur mondial a ainsi notamment confié : « Cela va être juste. J’avais espéré être à 100% de mes possibilités en octobre déjà. Ce ne fut malheureusement pas le cas et ce n’est toujours pas le cas aujourd’hui. J’aurais souhaité, c’est vrai, être plus en avance sur mon programme mais je suis tout de même satisfait d’être où j’en suis aujourd’hui. » Toutefois, depuis sa double opération à un genou, le Bâlois a admis avoir fait des progrès, même s’il n’est donc toujours pas à 100%, à l’heure actuelle : « L’opération en juin fut un véritable coup d’arrêt. Mais depuis cette intervention, j’ai le sentiment d’avoir beaucoup avancé. » Dans le même temps, Federer a avoué qu’un possible report du premier Grand Chelem de l’année ne serait ainsi pas pour lui déplaire : « Je suis curieux de voir si ça va commencer le 8 février. Bien sûr, ça aiderait si j’avais un peu plus de temps. Voyons donc comment vont se dérouler les deux prochains mis. J’ai fait beaucoup de physio et de travail physique ces derniers temps, voyons maintenant comment va le tennis. »

« SI MA CARRIÈRE DEVAIT S’ARRÊTER LÀ… »

En attendant, sa réflexion est donc toujours en cours et le Suisse ne manque ainsi toujours pas d’ambition : « L’été, Wimbledon, les JO et l’US Open sont mes priorités. » Après ce possible contre-temps, Roger Federer, qui a remporté, dans son immense carrière, six Open d’Australie, n’a ainsi pas hésité à parler de retraite : « J’espère qu’en 2021, je retrouverai les courts. On verra bien… Mais si ma carrière devait s’arrêter là, eh bien ce serait incroyable de la terminer avec cette récompense (Ndlr : le prix du plus grand sportif suisse des 70 dernières années). »