Open d'Australie (F) : Vers un Barty-Osaka dès les huitièmes, les Françaises pas gâtées

Le 1er tour des favorites

Ashleigh Barty (AUS, n°1) - qualifiée

Storm Sanders (AUS, WC) - Aryna Sabalenka (BLR, n°2)

Barbora Krejcikova (RTC, n°4) - Andrea Petkovic (ALL)

Maria Sakkari (GRE, n°5) - Tatjana Maria (ALL)

Naomi Osaka (JAP, n°13) - Camila Osorio (COL)



Le 1er tour des Françaises

Alizé Cornet (FRA) - qualifiée

Caroline Garcia - qualifiée

Clara Burel (FRA) - Garbine Muguruza (ESP, n°3)

Fiona Ferro (FRA) - Elina Svitolina (UKR, n°15)

Kristina Mladenovic (FRA) - Belinda Bencic (SUI, n°22)

Harmony Tan (FRA) - Yulia Putintseva (KAZ)

Diane Parry (FRA) - Marta Kostyuk (UKR)

Océane Dodin (FRA) - Irina-Camelia Begu (ROU)