Open d'Australie (F) : « Une sacrée belle victoire » pour Mladenovic

Début d'Open d'Australie réussi pour Kristina Mladenovic. Opposée au 1er tour à Maria Sakkari, la Française s'est imposée en trois sets (6-2, 0-6, 6-3). « C'est une sacrée belle victoire, face à une joueuse qui, depuis maintenant un long moment, est hyper constante, gagne énormément de matches. Je ne vous cache pas que je n'étais pas super contente de mon tirage une nouvelle fois. Mais je me suis dit que c'était difficile pour toutes les deux. C'est vrai que c'était solide, même si elle m'a vraiment dominée au deuxième. C'est une fille qui met énormément d'intensité, qui frappe fort, qui se déplace bien. J'avais beaucoup préparé ce match avec mon frère, parce que tactiquement il faut vraiment jouer très juste pour la pousser à la faute ou réussir à la déborder et la faire sortir de ses schémas de jeu. Je suis vraiment contente de ma performance, d'avoir tenu mon service dans les moments importants, d'être restée à la bagarre dans le jeu », a notamment confié la joueuse, dans des propos repris par L'Equipe.

« Je prends toutes les choses positives »

En plus de son match, l'actuelle 52eme au classement WTA a également évoqué le fait qu'elle ne se soit pas inscrite avec la Hongroise Timea Babos sur le tableau de double féminin. « La référence pour moi, c'est vraiment ce troisième set. Je savoure pour le moment, je prends toutes les choses positives qu'il y a à prendre, notamment la confiance. C'est une très belle victoire, mais en soi, ce n'est qu'un premier tour. Mon absence en double dames ? J'ai tout simplement, avec mon équipe, pris la décision de me concentrer seulement sur le simple sur cette tournée australienne, a expliqué Mladenovic, en conférence de presse. Physiquement, tout va bien. Ça s'est vu aujourd'hui. C'était dur au démarrage la semaine dernière, mais tout le monde a eu ses petits pépins, à droite, à gauche. Ce n'était pas simple. Mais tout va bien. » Pour son prochain match, la Française affrontera la Japonaise Nao Hibino (76eme) au 2eme tour de l'Open d'Australie.