Alizé Cornet s’est offert un beau cadeau d’anniversaire ! Pour la deuxième fois de sa carrière à l’Open d’Australie et la sixième fois de sa carrière, la Niçoise s’est qualifiée pour les huitièmes de finale d’un tournoi du Grand Chelem. Pour cela, la 61eme mondiale a pris le meilleur sur Tamara Zidansek, tête de série numéro 29, au terme d’un combat long de quasiment trois heures (4-6, 6-4, 6-2 en 2h45’). Une rencontre qui a démarré par une grande nervosité de part et d’autre. Le résultat a été la perte du service lors des cinq premiers jeux, dont deux jeux blancs. Une situation qui a tourné à l’avantage de la Slovène, qui a alors mené quatre jeux à deux. Cette dernière a même eu deux opportunités pour corser l’addition mais Alizé Cornet est parvenue à les écarter mais n’a pas été en mesure d’effacer son retard. Tamara Zidansek a ainsi conclu le premier set à sa première occasion. Un ascendant que la 29eme mondiale a immédiatement conforté. En effet, la Slovène a pris le service de la Française dès le premier jeu avant de creuser l’écart avec un deuxième break pour mener alors quatre jeux à un. C’est alors qu’Alizé Cornet s’est rebellée.

Dos au mur, Cornet est devenue implacable

Ne voulant pas quitter Melbourne ainsi, la Niçoise a retrouvé de l’allant et a immédiatement effacé un de ses deux breaks de retard. Sentant qu’il y avait un coup à jouer face à Tamara Zidansek, Alizé Cornet a insisté pour revenir à hauteur à l’issue d’un jeu marathon. A sa troisième balle de débreak et après huit égalités, la Française a pu égaliser à quatre jeux partout… mais elle ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. Repassant devant au tableau d’affichage en remportant son service, c’est sur un jeu blanc qu’Alizé Cornet a remis les compteurs à zéro. Sur sa lancée d’une fin de deuxième manche à sens unique, la Tricolore a breaké Tamara Zidansek d’entrée de dernier set. C’est alors la Slovène qui a tenu bon et, à sa cinquième balle de débreak, a pu revenir à hauteur pour mieux céder ensuite. Clinique, la Française a converti dans la foulée sa première balle de break pour reprendre l’ascendant. Ecartant un dernier baroud d’honneur de la Slovène sous la forme d’une balle de débreak, Alizé Cornet n’a ensuite pas manqué l’occasion de conclure sur le service de Tamara Zidansek, à sa deuxième balle de match. Simona Halep, tête de série numéro 14, sera son adversaire pour une place en quarts de finale.