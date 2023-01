Open d'Australie (F) : Swiatek seule au monde, Garcia et Jabeur en ballotage ?

Le premier Grand Chelem de l'année débutera ce dimanche. L'Open d'Australie verra s'affronter pendant deux semaines les meilleures joueuses de la planète. Qui est la favorite ? Qui peut la challenger ? Qui peut créer la surprise ? Retrouvez notre analyse des forces en présence.

La favorite : Iga Swiatek, évidemment

Qui d'autre qu'Iga Swiatek pour prendre la succession d'Ashleigh Barty ? À seulement 21 ans, la Polonaise est numéro une mondiale et détient plus du double de points que sa première poursuivante : Ons Jabeur. En 2021, elle s'est imposée à Roland Garros et à l'US Open. Elle compte bien poursuivre sa domination du tennis féminin en Australie, où elle avait perdu en 2022 en demi-finale contre la surprenante américaine Danielle Collins. Cette année, le tournoi lui semble offert. Bien qu'elle ait perdu contre Aryna Sabalenka lors des WTA Finals en fin d'année puis contre Jessica Pegula à la United Cup il y a une dizaine de jours, elle semble partie pour poursuivre sur sa très bonne lancée. À seulement 21 ans, elle est déjà restée 30 semaines à la tête du classement WTA.

Les outsiders : Caroline Garcia et Ons Jabeur veulent leur premier Grand Chelem

Bien que le tournoi semble promis à la Polonaise, il ne faut pas exclure ses deux principales outsiders. Caroline Garcia, autrice d'une fin de saison extraordinaire (victoire à Cincinnati et aux WTA Finals, demi-finaliste à l'US Open) veut remporter son premier titre du Grand Chelem. Elle n'a jamais semblé aussi capable de le faire. Son style de jeu très offensif et plein de confiance semble parfaitement convenir aux conditions du tournoi australien. Il faudra faire un tournoi sérieux, mais dans la lignée de ses performances récentes, elle peut se muer comme l'une des grandes outsiders à Melbourne. Voici ce qu'elle a déclaré en début de saison dans les colonnes de L'Equipe : "Une grande confiance, que je n'avais jamais ressentie avant. Mais le rêve, c'est toujours de remporter un tournoi du Grand Chelem. Il reste des marches à gravir, mais c'est maintenant possible. Je sors d'une bonne saison. Pour se sentir à l'aise, il faut enchaîner les matches. J'apprécie ce qui se profile, mais je prends les jours les uns après les autres".

L'autre grande prétendante au titre d'outsider lors de cet Open d'Australie n'est autre qu'Ons Jabeur. Finaliste à l'US Open où elle a été battue par Iga Swiatek, la Tunisienne, deuxième joueuse mondiale, jouit d'une grande confiance. Elle semble prête à enchaîner avec une nouvelle grande performance en tournoi majeur. Coco Gauff, Aryna Sabalenka, Jessica Pegula ou encore Maria Sakkari peuvent aussi espérer remporter leur premier tournoi du Grand Chelem.

Les surprises possibles : Fruhvirtova, Fernandez... et pourquoi pas ?

Parmi les joueuses que l'on attend pas, deux semblent capables de montrer de très bonnes choses lors de cet Open d'Australie. La première ne sera pas tête de série et pointe à la 80ème place mondiale. À seulement 17 ans, la Tchèque représente l'avenir du tennis mondial. Elle a remporté son premier titre WTA au Chennai en septembre dernier et voudra surfer sur cette confiance. À l'US Open, elle a été battue au deuxième tour par Garbine Muguruza après être sortie des qualifications. La deuxième possible surprise semble être la Canadienne de 20 ans Leylah Ferandez. Finaliste à l'US Open en 2021 et aujourd'hui 39ème mondiale, elle pourrait, en 2023, montrer toute l'étendue de son talent. Une surprise à l'Open d'Australie n'est pas à exclure.