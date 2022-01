Tout près de débuter sa saison en fanfare en remportant le tournoi de Sydney (elle s'était finalement arrêtée en demi-finales après sa défaite 14-12 dans le tie-break du dernier set contre Krejcikova), Anett Kontaveit rêvait d'aller très loin dans cet Open d'Australie, elle qui avait atteint les quarts de finale il y a deux ans. Malheureusement pour l'Estonienne, elle devra encore repasser. La 7eme mondiale a bu la tasse ce jeudi dès le deuxième tour (6-2, 6-4) face à Clara Tauson, 39eme mondiale. Sur la lancée d'une fin de saison dernière qui l'avait vu triompher à Luxembourg et s'incliner ensuite en finale à Courmayeur, la Danoise démarre fort également, avec cet exploit face à l'invitée de dernière minute du dernier Masters. L'autre sensation du jour est venue de la raquette de Danka Kovinic. La Monténégrine classée au 98eme rang mondial s'est offert en trois sets (6-4, 4-6, 6-3) la Britannique Emma Raducanu, qui avait déjoué tous les pronostics à seulement 18 ans lors du dernier US Open en remportant son premier titre dans un tournoi du Grand Chelem alors qu'elle n'avait disputé qu'un seul Majeur auparavant. La jeune joueuse d'origine roumaine, diminuée par de nombreuses ampoules à la main droite, ne fera pas le doublé en enchaînant un autre titre, à Melbourne. A la surprise générale, la 18eme au classement, ne fait déjà plus partie du tableau.

Swiatek expéditive, Sabalenka a pris son temps

Iga Swiatek, parvenue en huitièmes de finale des deux dernières éditions, poursuit sa route en revanche. La Polonaise, 9eme à la WTA avant son arrivée à Melbourne, n'a fait qu'une bouchée jeudi de la Suédoise Peterson (6-2, 6-2). Pour rallier de nouveau la seconde semaine, la lauréate de Roland-Garros en 2020 devra se défaire d'une autre tête de série Daria Kasatkina. La Russe a elle aussi disposé aisément (6-2, 6-3) de son adversaire, la Polonaise Magda Linette, privant les deux compatriotes de retrouvailles. Aryna Sabalenka sera également au rendez-vous du troisième tour. Toutefois, la numéro 2 mondiale a pris son temps pour écarter la Chinoise Xinyu Wang de sa route. Passée complètement à côté de son entame de match, la Biélorusse a bien réagi ensuite et a su renverser (1-6, 6-4, 6-2) son adversaire du jour, 100eme au classement. Sabalenka affrontera la Tchèque Marketa Vondrousova, tête de série numéro 31.