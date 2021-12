Open d'Australie (F) : Osaka défendra son titre

Depuis le dernier Open d'Australie, Osaka est méconnaissable



See you in 16ish hours Australia 🇦🇺👋🏾 pic.twitter.com/IiaAmofdpg

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) December 27, 2021

"On se voit dans seize heures l'Australie". Photo d'elle à l'appui sur son siège dans l'avion (mais pas encore en tenue de tenniswoman),alors que le flou continue d'entourer la participation de nombreuses de ses consœurs comme de ses confrères. Le numéro 1 mondial et triple tenant du titre Novak Djokovic, notamment, n'a toujours pas annoncé s'il chercherait à décrocher un dixième sacre dans son tournoi préféré en janvier prochain, au même titre qu'il n'a toujours pas dévoilé s'il était vacciné ou non. Osaka, titrée l'année dernière sur ce même court où elle avait triomphé deux ans plus tôt - son deuxième sacre en Grand Chelem à l'époque -après sa victoire en deux sets en finale face à l'Américaine Jennifer Brady.Evoquant des soucis de santé mentale liés essentiellement à la gestion de la pression qui pèse sur ses épaules depuis qu'elle fait partie des meilleurs joueuses mondiales et est attendue de ce fait au tournant à chacune de ses sorties, l'ancienne patronne du circuit aujourd'hui redescendue au 13eme rang avait quitté Roland-Garros dès le début du tournoi. Elle avait ensuite renoncé à Wimbledon, avant de buter, plus tard dans la saison à l'occasion de l'US Open, sur la future finaliste Leylah Fernandez dès le troisième tour du tournoi alors qu'elle était là encore la tenante du titre. Un affront qu'elle tentera de laver à Melbourne, où elle a pris l'habitude depuis ses débuts d'alterner le pire (élimination au troisième tour en 2020 et 2016, au deuxième tour en 2017 et en huitièmes en 2018) et le meilleur (victoire finale à deux reprises, en 2019 et 2021).