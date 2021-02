Open d'Australie (F) : Mladenovic n'a pas trouvé la solution

Le prometteur parcours de Kristina Mladenovic s'est arrêté au 3eme tour de l'Open d'Australie. Battue par Jessica Pegula (6-2, 6-1), la Française n'a pas trouvé le moyen de contrarier l'Américaine. « Je savais à quoi m'attendre, elle m'avait sèchement battue la semaine dernière dans un tournoi de préparation. J'avais eu énormément de difficulté par rapport à sa vitesse de balle et ses frappes à plat. Je n'avais pas su quoi faire. Là, j'avais vraiment une idée plus précise. J'ai essayé différentes choses, sans trouver la solution. Je savais qu'elle était extrêmement en confiance. Mais sur certains passages, je ne m'attendais pas à avoir des réponses pareilles. J'estime que je mets du poids dans la balle et ça ne l'a absolument pas dérangée. Ça n'a pas changé grand-chose. J'ai essayé de mettre plus de variations. Mais elle prend la balle très tôt, elle frappe très vite. Sincèrement, ce n'est pas tous les jours qu'on prend autant de coups gagnants », a reconnu la Française, en conférence de presse.

« L'ambiance ? Je dirai que c'est triste »

Depuis vendredi soir, l'Open d'Australie est de nouveau à huis clos, suite à un confinement de cinq jours mis en place dans l'Etat de Victoria. Interrogée sur le sujet, Mladenovic s'est exprimée sur ce retour en arrière. « L'ambiance ? En un mot, je dirai que c'est triste. Ça résume la vie Covid qu'on vit tous depuis un bout de temps. On avait tous retrouvé ces émotions, le public, le sport, quoi. On avait touts repris plaisir là-dedans et sur ce grand court, là, c'était triste. Voilà. Si ça a changé quelque chose dans mon approche ? Non. Je suis quand même au 3eme tour d'un Grand Chelem. C'est mon métier de me préparer, on savait que ça allait être comme ça. Le silence, ça ne peut pas vous déranger. L'inverse peut déranger certains, a expliqué l'actuelle 52eme au classement WTA. Est-ce que cela aurait changé l'issue de notre match ? Je ne sais pas. Jessica (Pegula) a vraiment bien joué. Peut-être que la ferveur du public aurait changé différents "momentums", d'un côté comme de l'autre... »