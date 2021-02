Open d'Australie (F) : Les réactions d'Osaka et Brady

Noami Osaka puissance quatre ! La Japonaise a triomphé ce samedi à Melbourne face à Jennifer Brady en finale (6-4, 6-3). Elle glane ainsi son quatrième titre en Grand Chelem, le deuxième en Australie après celui de 2019. Après la rencontre, les deux joueuses ont pris la parole sous les applaudissements de la foule. Elles n’ont pas manqué de se féliciter mutuellement, l’Américaine la première. La 24ème joueuse mondiale, qui a joué sa première finale en Grand Chelem, a adressé de belles paroles à son bourreau. « Je veux féliciter Naomi pour ce nouveau titre du Grand Chelem, elle est une grande inspiration pour nous tous. Ce qu’elle fait sur le court est incroyable. J'espère que les jeunes filles qui la regardent à la maison sont inspirées par ce qu'elle fait », a-t-elle déclaré.

Un respect mutuel

Osaka a également congratulé l’Américaine pour son parcours durant cette quinzaine. Elle savait que cette rencontre allait être difficile et n’a pas manqué de le faire savoir sur un ton blagueur. « Premièrement, je voudrais féliciter Jennifer. On s’est jouées il y a quelques mois à l’US Open (en demi-finales, victoire d’Osaka 7-6, 3-6, 6-3) et j’avais dit à tout le monde qu’elle allait être un problème pour moi, j’avais bien raison (rires). Tu as parlé de ta maman qui doit te regarder à la télévision, je pense qu’elle doit être très fière de toi. On va se rejouer assez souvent, a-t-elle dit au micro avant de lancer des fleurs à son clan et au public. Merci à mon équipe, qui me supporte chaque jour et qui m’accompagne à chaque entraînement, chaque match. Ce trophée est pour vous. Je n’ai pas pu jouer mon dernier Grand Chelem devant du public, donc merci à tous d’être venu, c’était très plaisant. » L’Open d’Australie est terminé dans le tableau féminin, place à la finale messieurs ce dimanche entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev pour clôturer la quinzaine.