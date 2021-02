Open d'Australie (F) : Les favorites passent, sauf Kerber

Contrainte au forfait en demi-finale du tournoi de Melbourne samedi en raison d'une douleur à l'épaule, Serena Williams va beaucoup mieux ! L'Américaine n'a passé que 56 minutes sur le court face à Laura Siegemund (51eme) pour s'imposer 6-1, 6-1. Breakée d'entrée de match, la femme aux 23 tournois du Grand Chelem a enchaîné dix jeux de suite pour empocher le premier set et mener 4-0 dans le deuxième, avant de conclure quelques minutes plus tard. Ca passe également pour la n°8 mondiale, Bianca Andreescu, qui n'avait plus joué un match depuis le Masters 2019. La Canadienne a passé 2h02 sur le court mais elle a fini par se défaire de Mihaela Buzarnescu sur le score de 6-2, 4-6, 6-3. Elle n'a perdu qu'une fois son service, à 2-2 dans la deuxième manche. Iga Swiatek, la gagnante du dernier Roland-Garros, a également tenu son rang, en s'imposant 6-1, 6-3 en 1h17 face à Arantxa Rus. La Polonaise a seulement connu une petite frayeur lorsqu'elle s'est fait breaker d'entrée de deuxième set, mais elle a ensuite enchaîné trois breaks. Première joueuse à entrer en lice lors de la "night session" cette année, Simona Halep n'a pas traîné contre Lizette Cabrera, l'Australienne invitée par les organisateurs. La n°2 mondiale l'a emporté 6-2, 6-1 en 59 minutes, en ne perdant qu'une fois son service, alors qu'elle menait déjà 5-0 dans le deuxième set. Un peu plus tard, la n°9 mondiale Petra Kvitova a assez tranquillement disposé de Greetje Minnen (110eme) : 6-3, 6-4 en 1h22. La Tchèque, qui a tout de même commis six doubles-fautes, a seulement tremblé en début de deuxième set lorsqu'elle a été menée 3-0 puis 4-1, mais elle a aligné cinq jeux de suite pour l'emporter.

Kerber, Riske et Wang au tapis

La grosse surprise de la matinée est venue de l'élimination de la gagnante de l'Open d'Australie 2016, Angelique Kerber. L'Allemande, 25eme joueuse mondiale, a subi la loi de l'Américaine Bernarda Pera (63eme) : 6-0, 6-4 en 1h11. Auteure de sept doubles-fautes, Kerber a perdu les huit premiers jeux du match, avant de se reprendre, mais il était déjà trop tard. La tête de série n°30, Qiang Wang, a également pris la porte, face à l'Italienne Sara Errani, qui s'est imposée 2-6, 6-4, 6-4, dans un match marqué par 18 breaks où la Chinoise a pourtant mené 4-1 dans le dernier set. L'Américaine Alison Riske, tête de série n°24, a été éliminée aussi : 6-2, 6-1 en 52 minutes contre la Russe Anastasia Potapova.

Jabeur toujours là

Trois têtes de série élevées sont passées ce lundi. A commencer par Ons Jabeur (n°27), quart de finaliste l'an passé, qui s'est défaite d'Andrea Petkovic 6-3, 3-6, 6-4 dans un match marqué par neuf breaks. Marketa Vondrousova (n°19) a quant à elle dominé Rebecca Peterson : 2-6, 7-5, 7-5, malgré dix doubles-fautes et huit breaks concédés. Enfin, Veronika Kudermetova (n°32) s'est défaite de Marta Kostyuk sur le score de 6-2, 7-6, après avoir sauvé deux balles de set à 5-4 dans le deuxième.



OPEN D'AUSTRALIE (Melbourne, Grand Chelem, dur extérieur, 35,5 millions de dollars)

Tenante du titre : Sofia Kenin (USA)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Kovinic (MNO)

Sorribes Tormo (ESP) - Gavrilova (AUS, WC)

Zheng (CHN) - Krejcikova (RTC)

Trevisan (ITA) - Alexandrova (RUS, n°29)



Kontaveit (EST, n°21) - Sasnovich (BIE)

Kr.Pliskova (RTC) - Watson (GBR)

Jones (GBR, Q) - Rogers (USA)

Danilovic (SER, Q) - Martic (CRO, n°16)



Bencic (SUI, n°11) - Davis (USA)

Kuznetsova (RUS) - Strycova (RTC)

Zhu (CHN) - Osuigwe (USA, Q)

Fernandez (CAN) - Mertens (BEL, n°18)



Muchova (RTC, n°25) - Ostapenko (LET)

Barthel (ALL) - Cocciaretto (ITA)

Collins (USA) - Bogdan (ROU)

Paolini (ITA) - K.Pliskova (RTC, n°6)



Kenin (USA, n°4) - Inglis (AUS, WC)

Sevastova (LET) - Kanepi (EST)

Podoroska (ARG) - McHale (USA)

Y.Wang (CHN) - Vekic (CRO, n°28)



Brady (USA, n°22) - Bolsova (ESP)

Brengle (USA) - Rodionova (AUS, WC)

Paquet (FRA, Q) - Sherif (EGY, Q)

Juvan (SLQ, Q) - Konta (GBR, n°13)



Azarenka (BIE, n°12) - Pegula (USA)

Aiava (AUS, WC) - Stosur (AUS, WC)

Hibino (JAP) - Sharma (AUS, WC)

Mladenovic (FRA) - Sakkari (GRE, n°20)



Putintseva (KAZ, n°26) - Stephens (USA)

Van Uytvanck (BEL) - Burel (FRA, Q)

Gauff (USA) - Teichmann (SUI)

Bouzkova (RTC) - Svitolina (UKR,n°5)



Andreescu (CAN, n°8) bat Buzarnescu (ROU, LL) : 6-2, 4-6, 6-3

Hsieh (TAI) bat Pironkova (BUL, Q) : 7-5, 6-2

V.Williams (USA) bat Flipkens (BEL) : 7-5, 6-2

Errani (ITA, Q) bat Q.Wang (CHN, n°30) : 2-6, 6-4, 6-4



Vondrousova (RTC, n°19) bat Peterson (SUE) : 2-6, 6-3, 6-4

Marino (CAN, Q) bat Birrell (AUS, WC) : 6-0, 7-6 (9)

Cirstea (ROU) bat Tig (ROU) : 6-2, 6-1

Kvitova (RTC, n°9) bat Minnen (BEL, Q) : 6-3, 6-4



Muguruza (ESP, n°14) - Gasparyan (RUS, LL)

Samsonova (RUS, Q) - Badosa (ESP)

Diyas (KAZ) bat Zidansek (SLQ) : 6-2, 7-5

Pera (USA) bat Kerber (ALL, n°23) : 6-0, 6-4



Jabeur (TUN, n°27) bat Petkovic (ALL) : 6-3, 3-6, 6-4

Schmiedlova (SLQ, LL) bat Hibi (JAP, Q) : 7-6 (2), 6-4

Garcia (FRA) bat Hercog (SLO) : 7-6 (6), 6-3

Osaka (JAP, n°3) bat Pavlyuchenkova (RUS) : 6-1, 6-2



Sabalenka (BIE, n°7) - Kuzmova (SLQ)

Kasatkina (RUS) bat Boulter (GBR) : 6-1, 6-4

Cornet (FRA) bat Savinynkh (RUS, Q) : 6-2, 4-6, 7-6 (7)

Li (USA) - Zhang (CHN, n°31)



Potapova (RUS) bat Riske (USA, n°24) : 6-2, 6-1

Babos (HON, Q) bat Bonaventure (BEL, LL) : 7-6 (0), 6-4

Stojanovic (SER) bat Begu (ROU) : 6-3, 6-4

S.Williams (USA, n°10) bat Siegemund (ALL) : 6-1, 6-1



Swiatek (POL, n°15) bat Rus (PBS) : 6-1, 6-3

Giorgi (ITA) bat Shvedova (KAZ) : 6-3, 6-3

Ferro (FRA) bat Siniakova (RTC) : 6-7 (5), 6-2, 6-4

Zvonareva (RUS) - Rybakina (KAZ, n°17)



Kudermetova (RUS, n°32) bat Kostyuk (UKR) : 6-2, 7-6 (5)

Gracheva (RUS) bat Blinkova (RUS) : 6-1, 3-6, 7-6 (7)

Tomljanovic (AUS) bat Doi (JAP) : 6-2, 6-1

Halep (ROU, n°2) bat Cabrera (AUS, WC) : 6-2, 6-1