Open d'Australie (F) : Le tableau

OPEN D'AUSTRALIE (AUSTRALIE, Grand Chelem, dur extérieur)

Tenante du titre : Naomi Osaka (JAP)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Q

Gracheva (RUS) - Q

Martincova (RTC) - Davis (USA)

Potapova (RUS) - Giorgi (ITA, n°30)



Bencic (SUI, n°22) - Mladenovic (FRA)

Q - Anisimova (USA)

Yastremska (UKR) - Brengle (USA)

Osorio (COL) - Osaka (JAP, n°13)



Jabeur (TUN, n°9) - Parrizas Diaz (ESP)

Zanevska (BEL) - Juvan (SLO)

Pera (USA) - Alexandrova (RUS)

Kalinina (UKR) - Pegula (USA, n°21)



Kudermetova (RUS, n°28) - Liu (USA)

Ruse (ROU) - Paolini (ITA)

Sasnovich (BIE) - Q

Maria (ALL) - Sakkari (GRE, n°5)



Krejcikova (RTC, n°4) - Petkovic (ALL)

Q - Xi.Wang (CHN, WC)

Vekic (CRO) - Riske (USA)

Schmiedlova (SLQ) - Ostapenko (LET, n°26)



Azarenka (BIE, n°24) - Udvardy (HON)

Martic (CRO) - Teichmann (SUI)

Putintseva (KAZ) - Tan (FRA)

Ferro (FRA) - Svitolina (UKR, n°15)



Kenin (USA, n°11) - Keys (USA)

Minnen (BEL) - Cristian (ROU)

Van Uytvanck (BEL) - Q

Q.Wang - Gauff (USA, n°18)



Sorribes Tormo (ESP, n°32) - Flipkens (BEL)

Parry (FRA, WC) - Kostyuk (UKR)

Zheng (CHN) - Q

Tomljanovic (AUS) - Badosa (ESP, n°8)



Kontaveit (EST, n°6) - Siniakova (RTC)

Tauson (DAN) - Sharma (AUS)

Konjuh (CRO) - Rogers (USA)

Q - Collins (USA, n°27)



Mertens (BEL, n°19) - Zvonareva (RUS)

Dodin (FRA) - Begu (ROU)

Golubic (SUI) - Zhang (CHN)

Diyas (KAZ) - Rybakina (KAZ, n°12)



Halep (ROU, n°14) - Frech (POL)

Q - Haddad Maia (BRE)

Q - Kovinic (MNE)

Stephens (USA) - Raducanu (GBR, n°17)



Zidansek (SLO, n°29) - Rus (PBS)

Watson (GBR) - Sherif (EGY)

Cornet (FRA) - Q

Burel (FRA) - Muguruza (ESP, n°3)



Swiatek (POL, n°7) - Q

Saville (AUS, WC) - Peterson (SUE)

Linette (POL) - Sevastova (LET)

Q - Kasatkina (RUS, n°25)



Kvitova (RTC, n°20) - Cirstea (ROU)

Doi (JAP) - Kucova (SLQ)

Anderson (USA, WC) - Stosur (AUS, WC)

Bondar (HON) - Pavlyuchenkova (RUS, n°10)



Kerber (ALL, n°16) - Kanepi (ESP)

Bouzkova (RTC) - Q

Q - Garcia (FRA)

Inglis (AUS, WC) - Fernandez (CAN, n°23)



Vondrousova (RTC, n°31) - Hon (AUS, WC)

Q - Samsonova (RUS)

Li (USA) - Xin.Wang (CHN)

Sanders (AUS, WC) - Sabalenka (BIE, n°2)