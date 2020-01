Open d'Australie (F) : Ka.Pliskova, Halep, Bencic et Bertens valident leur ticket pour le troisième tour

Les favorites ont répondu présent. Au deuxième tour de l'Open d'Australie, la Tchèque Karolina Pliskova, 2eme joueuse mondiale et tête de série n°2, a tranquillement disposé de l'Allemande Laura Siegemund, 72eme joueuse mondiale, en deux petites manches (6-3, 6-3) et 1h27 de jeu. Dans la deuxième manche, malgré un break à son encontre, la Tchèque a ensuite pris les trois dernières mises en jeu de son adversaire (3-6). Enfin, dans l'ultime manche, Pliskova n'a eu besoin que d'un break pour prendre les devants et conclure sur sa troisième balle de match (3-6). Ça passe également pour Simona Halep. La Roumaine, 3eme joueuse mondiale et tête de série n°4, est venue à bout de la Britannique Harriet Dart, 173eme joueuse mondiale, en deux manches (6-2, 6-4) et 1h18 de jeu. Malgré un break, Halep a su remporter trois mises en jeu de son adversaire pour s'adjuger la première manche (2-6). Après deux nouveaux breaks d'entrée de seconde manche, la Roumaine s'est ensuite fait breaker, alors qu'elle venait tout juste de se procurer une balle de match. La mieux classée des deux a fini par conclure sur son service suivant, après un total de quatre balles de match (4-6).

Bencic et Bertens assurent également

Septième joueuse mondiale, la Suissesse Belinda Bencic, tête de série n°7, a eu le dernier mot, contre la Lettone Jelena Ostapenko, 45eme joueuse mondiale, en deux manches (7-5, 7-5) et 1h42 de jeu. Ce match fut particulièrement décousu et les deux joueuses ont peiné au service. Dans la première manche, la Lettone n'a remporté que deux de ses six mises en jeu. Dans le même temps, Bencic n'en a remporté que trois sur cinq. Suffisant donc pour prendre les devants dans ce match (7-5). Rebelote dans la seconde manche. Cette fois, la Suissesse a perdu ses deux premières mises en jeu, avant d'assurer sur les quatre dernières. Suffisant encore une fois pour l'emporter, puisque, dans le même temps, son adversaire a cédé trois services sur six (7-5). Enfin, Kiki Bertens a également validé son ticket pour la suite. La Néerlandaise, 10eme joueuse mondiale et tête de série n°9, a disposé de l'Australienne Arina Rodionova, 163eme joueuse mondiale, en deux manches (6-3, 7-5). Bertens s'est adjugée la première manche, à la faveur de quatre breaks contre deux (6-3). Dans l'ultime manche, les débats ont ensuite été davantage équilibrés et l'Australienne, qui a cédé deux services et en a pris un à la Néerlandaise, a fini par rendre les armes (5-7).

Ça passe pour Mertens, Kerber, Kontaveit et Pavlyuchenkova, ça casse pour Muchova

Le troisième tour verra aussi la Belge Elise Mertens, 17eme joueuse mondiale et tête de série n°16, tombeuse de la Britannique Heather Watson, 75eme joueuse mondiale, en deux manches (6-3, 6-0) et 56 petites minutes de jeu et l'Allemande Angelique Kerber, 18eme joueuse mondiale et tête de série n°17, qui a disposé de l'Australienne Priscilla Hon, 139eme joueuse mondiale, en deux sets (6-3, 6-2) et 1h13 de jeu. L'Estonienne Anett Kontaveit, 31eme joueuse mondiale et tête de série n°28, s'est employée contre l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, 91eme joueuse mondiale (6-2, 4-6, 6-1 et 1h43 de jeu). C'est également bon pour la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, 30eme joueuse mondiale et tête de série n°30, vainqueur de l'Américaine Taylor Townsend, 79eme joueuse mondiale (7-5, 7-6 (1) et 2h08 de jeu). En revanche, c'est déjà terminé pour la Tchèque Karolina Muchova, 22eme joueuse mondiale et tête de série n°20, battue par l'Américaine Catherine Bellis, 600eme joueuse mondiale, en deux manches (6-4, 6-4) et 1h24 de jeu.



OPEN D'AUSTRALIE (Australie, Grand Chelem, dur extérieur)

Tenante du titre : Naomi Osaka (JAP)



2eme tour

Barty (AUS, n°1) bat Hercog (SLO) : 6-1, 6-4

Rybakina (KAZ, n°29) bat Minnen (BEL, Q) : 6-3, 6-4

Riske (USA, n°18) bat Zhu (CHN) : 6-3, 6-1

Goerges (ALL) bat Martic (CRO, n°13) : 4-6, 6-3, 7-5



Keys (USA, n°10) bat Rus (PBS) : 7-6 (3), 6-2

Sakkari (GRE, n°22) bat Hibino (JAP, Q) : 7-6 (4), 6-4

Alexandrova (RUS, n°25) bat Krejcikova (RTC, Q) : 6-1, 6-3

Kvitova (RTC, n°7) bat Badosa (ESP) : 7-5, 7-5



Osaka (JAP, n°3) bat Zheng (CHN) : 6-2, 6-4

Gauff (USA) bat Cirstea (ROU) : 4-6, 6-3, 7-5

Zhang (CHN) bat McNally (USA, Q) : 6-2, 6-4

Kenin (USA, n°14) bat Li (USA, Q) : 6-1, 6-3



Jabeur (TUN) bat Garcia (FRA) : 1-6, 6-2, 6-3

Wozniacki (POL) bat Yastremska (UKR, n°23) : 7-5, 7-5

Q.Wang (CHN, n°27) bat Ferro (FRA) : 6-1, 6-2

S.Williams (USA, n°8) bat Zidansek (SLO) : 6-2, 6-3



Bencic (SUI, n°6) - Ostapenko (LET) : 7-5, 7-5

Kontaveit (EST, n°28) bat Sorribes Tormo (ESP) : 6-2, 4-6, 6-1

Vekic (CRO, n°19) bat Cornet (FRA) : 6-4, 6-2

Swiatek (POL) - Suarez Navarro (ESP) : 6-3, 7-5



Mertens (BEL, n°16) bat Watson (GBR) : 6-3, 6-0

Bellis (USA) bat Muchova (RTC, n°20) : 6-4, 6-4

Collins (USA, n°26) - Putintseva (KAZ)

Halep (ROU, n°4) bat Dart (GBR, Q) : 6-2, 6-4



Svitolina (UKR, n°5) - Davis (USA)

Muguruza (ESP) bat Tomljanovic (AUS) : 6-3, 3-6, 6-3

Diyas (KAZ) bat Blinkova (RUS) : 4-6, 6-3, 6-4

Bertens (PBS, n°9) bat Rodionova (AUS, WC) : 6-3, 7-5



Giorgi bat Kuznetsova (RUS) : 6-3, 6-1

Kerber (ALL, n°17) bat Hon (AUS, WC) : 6-3, 6-2

Pavlyuchenkova (RUS, n°30) bat Townsend (USA) : 7-5, 7-6 (1)

Ka.Pliskova (RTC, n°2) bat Siegemund (ALL) : 6-3, 6-3