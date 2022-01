Open d'Australie (F) : Incroyable Cornet !

Aucune Française n’avait disputé un huitième de finale la saison passée en Grand Chelem. Cette année, dès le premier Majeur, une tricolore est en quarts de finale ! Et il s’agit de la plus âgée d’entre elles, celle qui pourrait bien disputer sa dernière saison sur le circuit WTA, Alizé Cornet ! La Niçoise de 32 ans est dans la forme de sa vie et après Garbine Muguruza, elle s’est offert le scalp d’une autre ancienne n°1 mondiale, Simona Halep ! Face à la Roumaine, retombée au 15eme rang mondial suite à sa blessure au mollet de l’an passé, Cornet a remporté une quatrième victoire en cinq confrontations (la dernière remontant à 2015) : 6-4, 3-6, 6-4 en 2h32 ! Malgré la chaleur de Melbourne, dans un match débuté à 14h25 sous 33°c, et malgré les douze breaks qui ont émaillé la rencontre, la Française a trouvé les ressources pour s’imposer.





Le fameux break du septième jeu





Dans le premier set, elle a mené 3-1 puis 5-3 mais Halep a réussi à débreaker. Cependant, à 4-5 sur son service, la Roumaine a craqué et a donc laissé la manche à son adversaire. Cornet a de nouveau mené 3-1 dans le deuxième set, mais c’est elle qui a craqué ensuite, perdant cinq jeux de suite, et donc la manche. Halep pensait peut-être avoir fait le plus dur, mais ce n’était pas le cas. Dans le troisième set, les deux joueuses ont réussi à tenir leur service pendant les premiers jeux, mais à 3-3, Cornet est parvenue à breaker. La Française n’a pas craqué ensuite et s’est imposée sur sa troisième balle de match ! Au terme de cette rencontre très équilibrée (27 points gagnants pour Halep, 22 pour Cornet, 41 fautes directes pour Halep, 46 pour Cornet), la Niçoise s’offre l’un des plus beaux exploits de sa carrière et une belle remontée au classement, elle qui retrouvera le Top 40 lundi prochain.

Et maintenant, Collins !



En quarts de finale, la Française aura un coup à jouer puisqu'elle affrontera la 30eme joueuse mondiale, Danielle Collins. L'Américaine de 28 ans, qui avait disputé une demi-finale à Melbourne en 2019 (défaite contre Petra Kvitova), a éliminé la tête de série n°19 Elise Mertens en trois sets et 2h52 de jeu : 4-6, 6-4, 6-4. La Floridienne a mené 3-0 dans le premier set avant de se faire renverser par la Belge. Puis elle a encore mené 3-0 dans le deuxième set et Mertens a réussi à revenir à 5-4, mais la Belge a été breakée blanc au moment de servir pour égaliser à 5-5. Tout s'est donc joué dans la troisième manche, où l'Américaine a perdu son service à 1-1 mais a immédiatement débreaké, avant de réussir un dernier break décisif à 5-4 pour s'offrir un troisième quart de finale en Grand Chelem. Collins et Cornet ne se sont encore jamais affrontées.