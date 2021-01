Open d'Australie (F) : Clijsters a refusé l'invitation !

Rien avant Dubaï pour Clijsters ?

Les représentants de Kim Clijsters ont annoncé lundi qu'il dévoilerait le calendrier du début de saison de l'ancienne numéro 1 mondiale ultérieurement, très précisément dès qu'ils le connaîtront. Une chose est sûre : le programme de la Belge n'inclura pas l'Open d'Australie.Nos confrères du journal belge La Dernière Heure ont ainsi révélé lundi que la joueuse de 37 ans ayant décidé l'année dernière de faire son grand retour sur le circuit (pour la troisième fois de sa carrière) après huit ans d'absenceLa reprise de l'ancienne patronne de la catégorie, aujourd'hui classée au... 1 031eme rang mondial, ne sera donc pas pour le mois prochain à l'occasion de la première levée du Grand Chelem de la saison.A en croire La Dernière Heure, il faudra patienter jusqu'au mois de mars au moins pour espérer la revoir sur les courts. Et peut-être enfin renouer avec le succès. Depuis qu'elle a décidé une fois de plus de couper sa retraite pour reprendre la compétition, la championne aux six sacres en Grand Chelem (dont trois titres à l'US Open)Trois fois, Clijsters s'est offert cette opportunité, à Dubaï, Monterrey et lors du dernier US Open, mais, à New York en août dernier contre la Russe Ekaterina Alexandrova. Un come-back qui fait pschitt donc pour le moment pour l'ancienne numéro 1, visiblement pas pressée d'en découdre de nouveau. En attendant, son camp assure qu'elle s'entraîne d'arrache-pied., où elle avait fait son grand retour la saison dernière.