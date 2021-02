Open d'Australie (F) : C'est fini pour Ferro

La marche était trop haute pour Fiona Ferro, surclassée vendredi (6-4, 6-3) par Iga Swiatek. Un temps numéro 1 française, désormais numéro 2 derrière Caroline Garcia, remontée en 43eme position, la protégée d'Emmanuel Planque, âgée de 23 ans, ne cesse de progresser. Toutefois, elle a encore du travail avant de rivaliser avec les meilleures. En tout cas constamment. Au même titre qu'elle manque également de l'expérience que procure par exemple un sacre dans un grand tournoi. Swiatek, victorieuse du dernier Roland-Garros à même pas 20 ans et déjà membre du Top 20 en dépit de son jeune âge, est de cette trempe. Malheureusement pour Ferro, elle en a fait l'amer constat vendredi lors de ce match du 3eme tour qui a vu la Polonaise mener constamment la vie dure à notre dernière rescapée du tableau féminin avec Kristina Mladenovic, qui affrontera l'Américaine Jessica Pegula samedi.

Ferro s'est bien battue

Logiquement récompensée de son emprise sur cette partie, la 17eme mondiale n'a jamais été inquiétée. Ferro est bien revenue dans le premier set de 0-3 contre elle à 3-3 puis 4-3 en sa faveur, mais elle a lâché de nouveau et perdu ce premier set. Dans le second, la Niçoise tombeuse d'Elena Rybakina au tour précédent a pris à deux reprises le service de la Polonaise, mais uniquement pour réduire un score déjà nettement en faveur de son adversaire, tête de série n°15. Swiatek décroche à l'arrivée plutôt aisément son billet pour un nouveau huitième de finale dans un tournoi du Grand Chelem. Elle sera opposée à la numéro 2 mondiale Simona Halep, qu'elle avait battue Porte d'Auteuil en octobre dernier.



OPEN D'AUSTRALIE (Melbourne, Grand Chelem, dur extérieur, 35,5 millions de dollars)

Tenante du titre : Sofia Kenin (USA)



3eme tour

Barty (AUS, n°1) - Alexandrova (RUS, n°29)

Kontaveit (EST, n°21) - Rogers (USA)

Bencic (SUI, n°11) - Mertens (BEL, n°18)

Muchova (RTC, n°25) - K.Pliskova (RTC, n°6)



Kanepi (EST) - Vekic (CRO, n°28)

Brady (USA, n°22) - Juvan (SLQ, Q)

Pegula (USA) - Mladenovic (FRA)

Putintseva (KAZ, n°26) - Svitolina (UKR, n°5)



Hsieh (TAI) bat Errani (ITA, Q) : 6-4, 2-6, 7-5

Vondrousova (RTC, n°19) bat Cirstea (ROU) : 6-2, 6-4

Muguruza (ESP, n°14) bat Diyas (KAZ) : 6-1, 6-1

Osaka (JAP, n°3) bat Jabeur (TUN, n°27) : 6-3, 6-2



Sabalenka (BIE, n°7) bat Li (USA) : 6-3, 6-1

S.Williams (USA, n°10) bat Potapova (RUS) : 7-6 (5), 6-2

Swiatek (POL, n°15) bat Ferro (FRA) : 6-4, 6-3

Halep (ROU, n°2) bat Kudermetova (RUS, n°32) : 6-1, 6-3