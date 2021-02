Barty tranquille

Ashleigh Barty a fait respecter son statut. Ce samedi, l'Australienne, numéro une mondiale et tête de série n°1, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, en disposant de la Russe Ekaterina Alexandrova, 32eme joueuse mondiale et tête de série n°29, en deux manches (6-2, 6-4) et 1h21 de jeu. Pourtant, dans la première manche, l'Australienne a perdu son service d'entrée, sur la deuxième balle de son adversaire, avant de gâcher trois opportunités de débreaker dans la foulée. Ce n'était que partie remise. Menée 1-2, avec un break de retard, Barty a ensuite accéléré, convertissant alors trois de ses sept balles de break suivantes. A la clé, le gain des cinq derniers jeux de ce set, pour passer de 1-2 à 6-2. Dans la deuxième et dernière manche, après quatre premiers jeux équilibrés, la numéro une mondiale a de nouveau été la première à perdre son service, à 2-2. Menée ensuite 3-4, avec donc encore un break à rattraper, la tête de série n°1 a encore une fois accéléré, remportant les trois derniers jeux de ce set, pour passer de 3-4 à 6-4 et ainsi s'imposer. Au prochain tour, Barty affrontera l'Américaine Shelby Rogers, 57eme joueuse mondiale, qui s'est offert le scalp de l'Estonienne Anett Kontaveit, 22eme joueuse mondiale et tête de série n°21, en deux manches (6-4, 6-3) et 1h24 de jeu.

Svitolina sans forcer

Elina Svitolina n'a pas forcé. Ce jeudi, l'Ukrainienne, 5eme joueuse mondiale et tête de série n°5, s'est aisément qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, aux dépens de la Kazakhe Yulia Putintseva, 28eme joueuse mondiale et tête de série n°26, en deux manches (6-4, 6-0) et 1h24 de jeu. La première manche fut particulièrement décousue. L'Ukrainienne a perdu son service à deux reprises, pour seulement une balle de break sauvée. Dans le même temps, elle a donc pris le service de son adversaire à trois reprises, sur un total de dix balles de break en sa faveur (6-4). La deuxième et dernière manche fut donc évidemment à sens unique. Elina Svitolina a su prendre les trois services de la Kazakhe, en concluant même cette rencontre sur un break blanc (6-0), et malgré une nouvelle balle à sauver. Ça passe également pour la Croate Donna Vekic, 33eme joueuse mondiale et tête de série n°28, qui a éliminé l'Estonienne Kaia Kanepi, 65eme joueuse mondiale, en trois manches (5-7, 7-6 (2), 6-4) et 2h38 de jeu. Elle retrouvera en huitièmes de finale l'Américaine Jennifer Brady, 24eme joueuse mondiale et tête de série n°22, tombeuse de la Slovène Kaja Juvan, 104eme joueuse mondiale, en deux sets (6-1, 6-3) et 1h29 de jeu.

K.Pliskova ne verra pas la deuxième semaine

Cette édition 2021 de l'Open d'Australie est déjà terminée pour Karolina Pliskova, qui a connu les demi-finales en 2019. Ce samedi, la Tchèque, 6eme joueuse mondiale et tête de série n°6, a été éliminée, comme l'an passé, au troisième tour du premier Grand Chelem de l'année, par sa compatriote Karolina Muchova, 27eme joueuse mondiale et tête de série n°25, en deux manches (7-5, 7-5) et 1h55 de jeu. Dans la première manche, Pliskova a perdu trois services, dont ses deux premières mises en jeu. Toutefois, elle s'était offert un sursis, en débreakant son adversaire à 3-2. Cependant, la perte de son troisième service est intervenue au plus mauvais moment, à 5-5. Dans la foulée, Muchova a donc conclu (7-5). Dans la deuxième manche, Pliskova a mené 5-1, à la faveur d'un double break et a même servi pour égaliser. Toutefois, elle a donc fini par déchanter, perdant les six derniers jeux de cette partie, pour s'incliner (7-5). Au prochain tour, Muchova affrontera la Belge Elise Mertens, 16eme joueuse mondiale et tête de série n°18, qui s'est débarrassée de la Suissesse Belinda Bencic, 12eme joueuse mondiale et tête de série n°11, en deux petits sets (6-2, 6-1) et seulement 1h03 de jeu.



OPEN D'AUSTRALIE (Melbourne, Grand Chelem, dur extérieur, 35,5 millions de dollars)

Tenante du titre : Sofia Kenin (USA)



Huitièmes de finale

Barty (AUS, n°1) - Rogers (USA)

Mertens (BEL, n°18) - Muchova (RTC, n°25)

Vekic (CRO, n°28) - Brady (USA, n°22)

Pegula (USA) - Svitolina (UKR, n°5)



Hsieh (TAI) - Vondrousova (RTC, n°19)

Muguruza (ESP, n°14) - Osaka (JAP, n°3)

Sabalenka (BIE, n°7) - S.Williams (USA, n°10)

Swiatek (POL, n°15) - Halep (ROU, n°2)



3eme tour

Barty (AUS, n°1) bat Alexandrova (RUS, n°29) : 6-2, 6-4

Rogers (USA) bat Kontaveit (EST, n°21) : 6-4, 6-3

Mertens (BEL, n°18) bat Bencic (SUI, n°11) : 6-2, 6-1

Muchova (RTC, n°25) bat K.Pliskova (RTC, n°6) : 7-5, 7-5



Vekic (CRO, n°28) bat Kanepi (EST) : 5-7, 7-6 (2), 6-4

Brady (USA, n°22) bat Juvan (SLQ, Q) : 6-1, 6-3

Pegula (USA) bat Mladenovic (FRA) : 6-2, 6-1

Svitolina (UKR, n°5) bat Putintseva (KAZ, n°26) : 6-4, 6-0



Hsieh (TAI) bat Errani (ITA, Q) : 6-4, 2-6, 7-5

Vondrousova (RTC, n°19) bat Cirstea (ROU) : 6-2, 6-4

Muguruza (ESP, n°14) bat Diyas (KAZ) : 6-1, 6-1

Osaka (JAP, n°3) bat Jabeur (TUN, n°27) : 6-3, 6-2



Sabalenka (BIE, n°7) bat Li (USA) : 6-3, 6-1

S.Williams (USA, n°10) bat Potapova (RUS) : 7-6 (5), 6-2

Swiatek (POL, n°15) bat Ferro (FRA) : 6-4, 6-3

Halep (ROU, n°2) bat Kudermetova (RUS, n°32) : 6-1, 6-3