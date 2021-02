Open d'Australie (F) : Barty avec Kenin, Halep avec Osaka

Depuis 2017, les quatre tournois du Grand Chelem de l’année (trois en 2020) sont systématiquement remportés par des joueuses différentes. En sera-t-il de même en 2021 ? A voir… En attendant, il est très difficile d’établir une favorite pour cet Open d’Australie, qui semble plus ouvert que jamais. Ashleigh Barty, en tant que n°1 mondiale, rêve de briller à domicile, et a été placée dans la même partie de tableau que Sofia Kenin, la tenante du titre. Si elle veut se hisser en finale, l’Australienne devra se défaire de la Monténégrine Kovinic au premier tour, puis de sa compatriote Gavrilova ou de l’Espagnole Sorribes Tormo au deuxième. Si la logique est respectée, Barty défiera ensuite la Russe Alexandrova au troisième tour, la Croate Martic en huitièmes de finale, Belinda Bencic ou Elise Mertens en quarts, et Sofia Kenin, Elina Svitolina ou Karolina Pliskova en demies.

Une montée en puissance pour Halep

Dans le bas du tableau, Smona Halep débutera quant à elle son tournoi son tournoi contre l’invitée australienne Cabrera, puis enchaînera contre la Japonaise Doi ou une autre Australienne, Alja Tomljanovic. Elle défiera ensuite, si la logique est respectée, la Russe Kudermetova au troisième tour, Iga Swiatek ou Elena Rybakina en huitièmes, Serena Williams ou Aryna Sabalenka en quarts, et Bianca Andreescu, Petra Kvitova, Naomi Osaka ou Garbine Muguruza en demies.

Pas de Française au troisième tour ?

Côté français, les derniers résultats en Grand Chelem n’incitent pas à l’optimisme. Elles seront six à défendre les couleurs tricolores, mais peu ont une chance d’atteindre la deuxième semaine. Dès le premier tour, Kristina Mladenovic défiera une tête de série, Maria Sakkari. Les cinq autres pourraient affronter des têtes de série dès le deuxième tour si elles franchissent le premier : Chloé Paquet contre Johanna Konta, Clara Burel face à Yulia Putintseva, Caroline Garcia contre Naomi Osaka, Alizé Cornet face à Shuai Zhang et Fiona Ferro contre Elena Rybakina.