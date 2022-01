Open d’Australie : Et si Djokovic devait rentrer chez lui ?

Une arrivée mouvementée à prévoir pour Djokovic

Ça chauffe en Australie ! Non pas en raison de la météo, mais depuis l’annonce mardi de l’autorisation pour Novak Djokovic de disputer l’Open d’Australie, qui débutera dans dix jours, grâce à une exemption médicale. Le Serbe n’a jamais voulu dévoiler son statut vaccinal (mais on peut supposer qu’il n’est pas vacciné) et a tout de même reçu le droit de venir disputer le premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Or, pour bénéficier d’une exemption médicale, il faut soit avoir contracté le covid depuis le 31 juillet 2021, avoir été victime d’une grave maladie ayant conduit à une opération, avoir subi de graves problème suite à une dose de vaccin ou encore présenter un gros risque face à la vaccination. Des critères que l'homme aux 20 tournois du Grand Chelem ne remplit pas, a priori.Cette exemption de Djokovic a en tout cas fait scandale en Australie, où le premier ministre Scott Morrison a carrément fait savoir qu’il n’hésiterait pas à renvoyer le Serbe chez lui si son exemption n’est pas justifiée : « Nous attendons sa présentation et qu'il nous fournisse des preuves pour justifier. Si ces preuves sont insuffisantes, alors il ne sera pas traité différemment de qui que ce soit d'autre, et il retournera chez lui par le premier avion.. » De son côté, le directeur de l’Open d’Australie Craig Tiley a demandé au Serbe d’expliquer la raison de son exemption : « Ce serait certainement utile si Novak expliquait les conditions dans lesquelles il a demandé et obtenu une exemption. Je l'encourage à parler de cela à la communauté... Nous avons traversé une période très difficile au cours des deux dernières années et j'apprécierais certaines réponses à cela.» Nul doute que Novak Djokovic aura droit à une arrivée mouvementée lors de son atterrissage à Melbourne dans les prochaines heures…