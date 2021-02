Open d'Australie : En forme, Djokovic s'attend à un gros combat en finale

Dimanche, à Melbourne, Novak Djokovic aura l'occasion de remporter son 18eme titre en Grand Chelem, et le 9eme à l'Open d'Australie, où il est invaincu en finale. Ce jeudi, en conférence de presse, le Serbe s'est exprimé sur sa condition physique, après une alerte il y a de ça une semaine, et sur son futur adversaire dimanche. « Je suis satisfait de ma prestation. Le prochain match sera difficile, mais avoir joué et gagné tant de finales ici m'aidera. Quel que soit l'adversaire, ce sera difficile et je devrais jouer mon meilleur tennis. Je suis content d'avoir deux jours de repos maintenant. La récupération sera l'objectif principal, j'ai assez joué au tennis. Je reprendrai l'entraînement samedi en faisant quelque chose de spécifique en fonction de mon adversaire, a notamment confié le numéro 1 mondial. (...) Que je n'ai jamais perdu en finale ici m'apporte évidemment de la confiance. Mais chaque année est différente, les adversaires sont différents. Franchement, je ne pense pas que cela soit décisif pour le déroulement de la finale. Sûrement moins que la surface et les conditions de jeu, surtout en nocturne, qui sont favorables à mon jeu. Ce soir (jeudi), j'ai joué mon meilleur tennis depuis le début du tournoi et c'est ce qui pouvait m'arriver de mieux avant une finale. Peu importe l'adversaire, je suis près pour ce qui sera sans aucun doute le match le plus difficile du tournoi. C'est une finale de Grand Chelem et il faut être prêt à défier un des meilleurs joueurs au monde. »

Djokovic méfiant avant d'affronter Medvedev ou Tsitsipas

« Medvedev a un niveau de jeu très élevé et il est sur une série de plus de 20 matchs sans défaite. C'est l'homme à battre. Il sert bien et il bouge très bien pour sa taille. Peut-être que son coup droit était faible, mais il l'a bien amélioré. Il ne donne pas grand-chose. Et il est très intelligent sur un court. Tsitsipas, lui, a produit un tennis phénoménal face à Rafa (Nadal). Remonter un handicap de deux sets face à Rafa en Grand Chelem, c'est un sacré truc. En plus, une victoire en cinq sets vous donne beaucoup de confiance. Je ne vois pas de faiblesses dans son jeu. (...) Surpris par mon étant de forme ? Oui et non. Je suis effectivement étonné de mon état ce soir qui dépassait toutes mes espérances. Mais, en même temps, j'ai déjà vécu ce genre de situation par le passé. Cela m'est déjà arrivé de récupérer très rapidement. Tout le monde est différent, mais avec l'aide de mon équipe, c'est vrai que j'ai cette capacité à me remettre assez rapidement. Mais franchement, je ne m'attendais pas jouer sans aucune douleur ce soir. C'est ça qui m'a vraiment surpris de façon positive. Quant à la nature exacte de ma blessure, je n'en parlerai qu'une fois l'Open d'Australie terminé », a par la suite expliqué Djokovic, face à la presse.