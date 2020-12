Open d'Australie : Deux mois plus tard, Melbourne de nouveau touché par le Covid-19

A un mois du jour J, c'est de nouveau le flou...



Et les organisateurs de l'Open d'Australie de se remettre à trembler. Après avoir été contraints de reporter la traditionnelle première levée du Grand Chelem de la saison de trois semaines en raison de la quarantaine de quatorze jours imposée à tout visiteur quel qu'il soit, la direction du tournoi se pensait à l'abri de la moindre désillusion. Au même titre qu'elle était loin de se douter qu'un éventuel point d'interrogation pourrait de nouveau planer au-dessus du maintien de l'épreuve, désormais programmée du 8 au 21 février prochain. Et pour cause :Deux mois très encourageants qui ont malheureusement pris fin ce mercredi avecLes autorités de l'Etat de Victoria ont ainsi indiqué à la veille du réveillon de la Saint-Sylvestre et donc du passage à la nouvelle année que trois femmes avaient été contaminées par le coronavirus.A un gros mois de l'ATP Cup, qui se tiendra du 1er au 5 février dans cette même ville de Melbourne et dont les douze pays qualifiés sont connus depuis quelques heures, mais aussi de cet Open d'Australie 2021 qui pensait pouvoir dormir sur ses deux oreilles sans avoir à se soucier de l'évolution de la situation,Les prochaines heures devraient permettre d'en savoir davantage sur les zones potentiellement dangereuses et il faut s'attendre à ce qu'un renforcement des frontières soit annoncé. Pas très rassurant, pour ne pas dire inquiétant.