Open d'Australie : Découvrez le programme (très riche) de mardi

Rod Laver Arena

À partir de 11h00 (01h00, heure française)

Karolina Pliskova (RTC/n°2) - Kristina Mladenovic (FRA)

Maria Sharapova (RUS) - Donna Vekic (CRO/n°19)

Hugo Dellien (BOL) - Rafael Nadal (ESP/n°1)



À partir de 19h00 (09h00, heure française)

Daniil Medvedev (RUS/n°4) - Frances Tiafoe (USA)

Elisabetta Cocciaretto (ITA/Q) - Angelique Kerber (ALL/n°17)



Margaret Court Arena

À partir de 11h00 (01h00, heure française)

Belinda Bencic (SUI/n°6) - Anna Karolina Schmiedlova (SLQ)

Adrian Mannarino (FRA) - Dominic Thiem (AUT/n°5)

Alja Tomljanovic (AUS) - Anastasija Sevastova (LET/n°31)



À partir de 19h00 (09h00, heure française)

Simona Halep (ROU/n°4) - Jennifer Brady (USA)

Alexander Zverev (ALL/n°7) - Marco Cecchinato (ITA)



Melbourne Arena

À partir de 11h00 (01h00, heure française)

Polona Hercog (SLN) - Rebecca Peterson (SUE)

Madison Keys (USA/n°10) - Daria Kasatkina (RUS)

Damir Dzumhur (BOS) - Stan Wawrinka (SUI/n°15)

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - Alexeï Popyrin (AUS)



À partir de 19h00 (09h00, heure française)

Nick Kyrgios (AUS/n°23) - Lorenzo Sonego (ITA)



1573 Arena

À partir de 10h30 (00h30, heure française)

Johanna Konta (GBR/n°12) - Ons Jabeur (TUN)

Fin de Reilly Opelka (USA) - Fabio Fognini (ITA/n°12) : 6-3, 7-6 (3), 1-0 au moment de l'interruption

Ernests Gulbis (LET/Q) - Félix Auger-Aliassime (CAN/n°20)

Elina Svitolina (UKR/n°5) - Katie Boulter (GBR)

Gaël Monfils (FRA/n°10) - Lu Yen-hsun (TAI)

Aryna Sabalenka (BLR/n°11) - Carla Suarez Navarro (ESP)



Court 3

À partir de 10h30 (00h30, heure française)

John Millman (AUS) - Ugo Humbert (FRA)

Jordan Thompson (AUS) - Alexander Bublik (KAZ)

Garbiñe Muguruza (ESP) - Shelby Rogers (USA/Q)

Irina-Camelia Begu (ROU) - Kiki Bertens (HOL/n°9)

David Goffin (BEL/n°11) - Jérémy Chardy (FRA)

Élise Mertens (BEL/n°16) - Danka Kovinic (MTG)



Court 5

À partir de 10h30 (00h30, heure française)

Tastuma Ito (JAP) - Prajnesh Gunneswaran (IND/LL)

Magda Linette (POL) - Arantxa Rus (HOL)

Liudmila Samsonova (RUS/Q) - Jelena Ostapenko (LET)

Lauren Davis (USA) - Leylah Fernandez (CAN/Q)

Chris Eubanks (USA/Q) - Peter Gojowczyk (ALL/Q)

Alejandro Tabilo (CHL/Q) - Daniel Galan (COL/Q)



Court 7

À partir de 10h30 (00h30, heure française)

Maria Sakkari (GRE/n°22) - Margarita Gasparyan (RUS)

Fin de Jannik Sinner (ITA) - Max Purcell (AUS/Q) : 7-6 (2), 6-2, 4-4 au moment de l'interruption

Marc Polmans (AUS/WC) - Mikhail Kukushkin (KAZ)

Alex Bolt (AUS/Q) - Albert Ramos (ESP)

Marketa Vondrousova (RTC/n°15) - Svetlana Kuznetsova (RUS)

Sara Sorribes (ESP) - Veronika Kudermetova (RUS)

Kateryna Kozlova (UKR) - Priscilla Han (AUS/WC)



Court 8

À partir de 10h30 (00h30, heure française)

Diego Schwartzman (ARG/n°14) - Lloyd Harris (AFS)

Fin de Alison Riske (USA/n°18) - Yafan Wang (CHN) : 7-6 (5), 0-0 au moment de l'interruption

James Duckworth (AUS) - Aljaz Bedene (SLN)

Kateryna Bondarenko (UKR) - Arina Rodionova (AUS/WC)

John Isner (USA/n°19) - Tiago Monteiro (BRE)

Astra Sharma (AUS/WC) - Anett Kontaveit (EST/n°28)

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/n°30) - Nina Stojanovic (SER)



Court 10

À partir de 10h30 (00h30, heure française)

Nao Hibino (JAP/Q) - Shuai Peng (CHN)

Qiang Wang (CHN) - Pauline Parmentier (FRA/WC)

Pablo Andujar (ESP) - Michael Mmoh (USA/WC)

Andreas Seppi (ITA) - Miomir Kecmanovic (SER)

Hugo Gaston (FRA/WC) - Jaume Muñar (ESP)

Krystina Pliskova (RTC) - Heather Watson (GBR)



Court 11

À partir de 10h30 (00h30, heure française)

Alejandro Davidovich Fokina (ESP) - Norbert Gombos (SLQ)

Fin de Cristian Garin (CHL) - Stefano Travaglia (ITA) : 6-4, 6-3, 1-1 au moment de l'interruption

Yasutaka Uchiyama (JAP) - Mikael Ymer (SUE)

Antonia Lottner (ALL/Q) - Camila Giorgi (ITA)

Yuichi Sugita (JAP) - Elliot Benchetrit (FRA/Q)

Misaki Doi (JAP) - Harriet Dart (GBR/Q)



Court 12

À partir de 10h30 (00h30, heure française)

Madison Brengle (USA) - Caroline Garcia (FRA)

Leonardo Mayer (ARG) - Tommy Paul (USA)

Nikoloz Basilashvili (GEO/n°26) - Kwon Soonwoo (CDS)

Alizé Cornet (FRA) - Monica Niculescu (ROU/Q)

Federico Delbonis (ARG) - Joao Sousa (POR)

Taylor Townsend (USA) - Jessica Pegula (USA)



Court 13

À partir de 10h30 (00h30, heure française)

Kaja Juvan (SLN/Q) - Dayana Yastremska (UKR)

Fin de Feliciano Lopez (ESP) - Roberto Bautista Agut (ESP/n°9) : 2-6, 2-1 au moment de l'interruption

Bernarda Pera (USA) - Elena Rybakina (KAZ/n°29)

Pablo Carreño Busta (ESP/n°27) - Jozef Kovalik (SLQ/LL)

Kirsten Flipkens (BEL) - Karolina Muchova (RTC/n°20)

Taylor Fritz (USA) - Tallon Griekspoor (HOL/Q)

Casper Ruud (NOR) - Egor Gerasimov (BLR)



Court n°14

À partir de 10h30 (00h30, heure française)

Hubert Hurkacz (POL/n°31) - Dennis Novak (AUT)

Fin de Tennys Sandgren (USA) - Marco Trungelliti (ARG) : 1-0 au moment de l'interruption

Fernando Verdasco (ESP) - Evgeny Donskoy (RUS/LL)

Tatjana Maria (ALL) - Catherine Bellis (USA)

Jasmine Paolini (ITA) - Anna Blinkova (RUS)

Dominik Koepfer (ALL) - Pedro Martinez (ESP/Q)



Court 15

À partir de 10h30 (00h30, heure française)

Fiona Ferro (FRA) - Alison Van Uytvanck (BEL)

Fin de Kyle Edmund (GBR) - Dusan Lajovic (SER/n°24) : 5-2 au moment de l'interruption

Aliaksandra Sasnovich (BLR) - Greet Minnen (BEL/Q)

Yulia Putintseva (KAZ) - Hsieh Su-wei (TAI)

Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Cameron Norrie (GBR)

Gilles Simon (FRA) - Pablo Cuevas (URU)



Court 19

À partir de 10h30 (00h30, heure française)

Marin Cilic (CRO) - Corentin Moutet (FRA)

Fin de Milos Raonic (CAN) - Lorenzo Giustino (ITA/Q) : 6-2, 6-1, 5-2

Karen Khachanov (RUS/n°16) - Mario Vilella Martinez (ESP/Q)

Amanda Anisimova (USA/n°21) - Zarina Diyas (KAZ)

Andrey Rublev (RUS/n°17) - Christopher O'Connell (AUS/WC)

Timea Babos (HON) - Iga Swiatek (POL)



Court 22

À partir de 10h30 (00h30, heure française)

Benoît Paire (FRA/n°21) - Cedrik-Marcel Stebe (ALL)

Fin de Quentin Halys (FRA/Q) - Filip Krajinovic (SER) : 6-6 (3-3) au moment de l'interruption

Coco Vandeweghe (USA/WC) - Laura Siegemund (ALL)

Danielle Collins (USA/n°26) - Vitalia Diatchenko (RUS)

Ivo Karlovic (CRO) - Vasek Pospisil (CAN)

Kevin Anderson (AFS) - Ilya Ivashka (BLR/Q)