Open d'Australie : Caroline Garcia "rêve d'un Grand Chelem" après sa saison 2022 prometteuse

Remporter début novembre au Texas le Masters WTA après une demi-finale en septembre à l'US Open a ainsi donné à la N.4 mondiale "une grande confiance" qu'elle "n'avait jamais ressentie avant", a déclaré la Lyonnaise de 29 ans à son arrivée en Australie, où elle dispute la nouvelle compétition mixte par équipes nationales dans le cadre de sa préparation à l'Open d'Australie (16-29 janvier). "Mais le rêve, c'est toujours de remporter un tournoi du Grand Chelem", a-t-elle ajouté. "Il reste des marches à gravir, mais c'est maintenant possible. Je sors d'une bonne saison. Pour se sentir à l'aise, il faut enchaîner les matches. J'apprécie ce qui se profile, mais je prends les jours les uns après les autres".

La Française, qui s'apprête à entamer pour la 2e fois seulement une saison en appartenant au Top 10 mondial, possède également des souvenirs agréables de Perth, où elle a remporté la Fed Cup en 2019 avec les Bleues après avoir dominé l'Australie en finale. "C'était une émotion folle", s'est-elle souvenue. "J'ai hâte de porter à nouveau les couleurs de la France ici-même, je suis content que la saison commence". Dotée de 15 millions de dollars, la United Cup remplace l'ATP Cup et se dispute à partir de jeudi à Brisbane, Perth et Sydney, pendant 11 jours. Elle réunit 18 équipes mixtes d'autant de pays, chacune composée de quatre femmes et quatre hommes. Dans le groupe F, la France sera d'abord opposée à l'Argentine, quelques jours après la finale épique du Mondial-2022 de football entre les deux nations, puis à la Croatie.

Pour arriver à Perth en temps et en heure, Garcia n'a eu d'autre choix que de voyager pendant Noël et s'est retrouvée dans le même vol que sa partenaire Alizé Cornet. Désormais âgée de 32 ans et 36e mondiale, la Niçoise a pensé mettre fin à sa carrière la saison dernière, avant de finalement choisir de rempiler en 2023. "Le court me porte chance et j'espère qu'il en sera de même avec l'équipe", s'est-elle pour sa part rappelé après avoir remporté à Perth la Hopman Cup en 2014 avec la France. "On veut vraiment aller loin dans ce tournoi".