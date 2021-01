Open d'Australie : Benneteau prévient, "il y a des risques"

.@julienbenneteau nous donne des nouvelles des Français confinés avant l'Open d'Australie 🗣️ pic.twitter.com/5kTIh6Y82o

Julien Benneteau a eu des nouvelles deetà Melbourne : "Halys est enfermé quatorze jours, il ne peut pas s'entraîner car il est considéré comme cas contact d'un vol contaminé par le Covid. Mahut, après beaucoup de tests négatifs, a pu sortir après cinq jours. Il peut être dehors cinq heures en tout, pour 3h30 d'entraînement. Pour Halys, ça commence à être difficile, même si ce n'est pas non plus dramatique. Mais à l'échelle du sport pro, il y a des risques : derrière, il n'aura qu'une semaine pour se préparer à un tournoi en cinq sets qui se jouera par 35°C. En plus, ils ont du mal à se remettre du décalage horaire, car pour ça, il faut faire de l'activité physique et voir la lumière du jour. Leurs hôtels sont dans des tours, ils ne peuvent pas ouvrir la fenêtre pour avoir de l'air frais."Bien au contraire de"C'est un autre état du pays, où les règles sont plus souples, rappelle Julien Benneteau. Ce qui n'est pas normal, c'est le directeur du tournoi qui autorise les huit meilleurs joueurs et joueuses à être dans des conditions différentes du reste." Adélaïde est à l'ouest de Melbourne, les deux villes étant séparées de plus de 700 kilomètres. Pour rappel, l'Open d'Australie doit débuter dans un peu plus de deux semaines, les qualifications ayant déjà été disputées après des délocalisations à Doha (pour les garçons) et Dubaï (pour les filles). Si Rafael Nadal s'impose, il dépasserait Roger Federer avec 21 victoires en tournois du Grand Chelem.