Open d’Australie : Aucune inquiétude chez les organisateurs

Craig Tiley et toute l’organisation de l’Open d’Australie sont décidés à faire front. Malgré l’alerte au coronavirus déclenchée ce mercredi, le patron de Tennis Australia et de la première levée du Grand Chelem s’est publiquement dit « absolument confiant » à l’occasion d’une conférence de presse organisée à Melbourne Park. « Le plan est de conserver les mêmes dates pour l'Open d’Australie. Nous n'avons aucun doute sur le fait que l'Open d'Australie aura lieu, a confié ce dernier. La probabilité qu'il y ait le moindre problème est très faible. On s'attend à ce que tous les joueurs soient testés négatifs. Ils sont considérés comme des 'contacts occasionnels'. On nous a confirmé que la probabilité que l'un d'entre eux soit positif était très faible. C'est une précaution supplémentaire pour protéger la population locale. »

Au total, ce sont 507 personnes, dont pas moins de 160 joueuses et joueurs considérés comme prioritaires, qui ont dû passer un nouveau test de dépistage du coronavirus avec un isolement dans leur chambre d’hôtel obligatoire dans l’attente de l’annonce du résultat.

Les tournois de préparation vont reprendre ce vendredi



Alors que l’alerte, déclenchée après la découverte d’un cas de coronavirus dans le personnel d’un des hôtels ayant accueilli la quarantaine obligatoire pour l’ensemble des participants à l’Open d’Australie, a provoqué la mise sur pause des six tournois programmés en préparation de l’événement, Craig Tiley a confirmé que les matchs pourront reprendre dès ce vendredi. « Cela nous laisse trois jours pour terminer toutes les compétitions », a ajouté le directeur de l’Open d’Australie.

Toutefois, alors que la météo devrait tourner à la pluie ce vendredi, les organisateurs pourraient obtenir de l’ATP et de la WTA des aménagements concernant le format des matchs mais également profiter des installations en intérieur disponibles dans Melbourne Park au-delà des trois courts disposant de toits rétractables pour permettre la déprogrammation d’un maximum de rencontres, l’objectif étant d’avoir l’ensemble des six tournois, dont l’ATP Cup, terminés ce dimanche afin de laisser place, dès lundi, à l’Open d’Australie dont le tirage au sort a été décalé de 24 heures en raison des circonstances.