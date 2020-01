Open d’Australie : Appel à la mobilisation pour les victimes des feux de forêt lancé par Kyrgios

C’mon @TennisAustralia surely we can do a pre @AustralianOpen exho to raise funds for those affected by the fires? 🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 1, 2020

Nick Kyrgios est peut-être un joueur caractériel mais il sait également se mobiliser pour de grandes causes. Alors que la saison 2020 de tennis démarre ce vendredi en Australie avec, notamment, l’ATP Cup, le joueur natif de Canberra est préoccupé par les feux de forêt qui ravagent l’île-continent depuis de longues semaines et a lancé un appel à la mobilisation via son compte officiel Twitter dans le but d’apporter de l’aide aux victimes. L’Australien compte utiliser la caisse de résonance que va représenter l’Open d’Australie pour atteindre son objectif.« Allez Tennis Australia, nous pouvons certainement organiser une exhibition avant l’Open d’Australie afin de recueillir des fonds pour les personnes touchées par les incendies ? », a lancé Nick Kyrgios sur les réseaux sociaux. Une proposition qui, si elle attire la sympathie du public, n’a toujours pas reçu de réponse officielle de la part de Tennis Australia, la Fédération Australienne de tennis, et des organisateurs de l’Open d’Australie, qui va démarrer dès le 20 janvier prochain sur les courts de Melbourne.