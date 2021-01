Open d’Australie : 47 joueurs privés d’entraînement pendant deux semaines

Azarenka, Nishikori, Andreescu, Kerber... parmi les joueurs piégés

Le protocole mis en place par la Fédération australienne de tennis en vue de l’Open d’Australie (qui commencera le 8 février) est très strict. Pendant les deux semaines suivant leur arrivée dans le pays, les joueurs et joueuses ne peuvent sortir que cinq heures par jour de leur chambre d’hôtel pour aller s’entraîner, avec toujours la même personne. A condition de ne pas avoir été en contact avec une personne positive au coronavirus.En effet, des cas de coronavirus ont été détectés dans deux avions affrétés exprès depuis Los Angeles et Abu Dhabi pour emmener les joueurs et leur staff à Melbourne. Les personnes infectées ont été placées en quarantaine dans un hôtel prévu à cet effet, et les joueurs ont reçu une interdiction de sortir de leur chambre.Les organisateurs de l’Open d’Australie ont d’abord annoncé que deux cas positifs avaient été détectés dans un avion venant de Los Angeles (il s’agirait d’un membre d’équipage et du coach de l’Américaine Lauren Davis) où 79 personnes avaient pris place, dont 24 joueurs (Victoria Azarenka, Guido Pella, Juan Ignacio Londero, Pablo Cuevas, Kei Nishikori, Tennys Sandgren, Vasek Pospisil, Sloane Stephens…).(Bianca Andreescu, Angelique Kerber, Svetlana Kuznetsova, Ons Jabeur, Marta Kostyuk, Belinda Bencic, Maria Sakkari...). Le premier tournoi du Grand Chelem de l’année ne se présente donc pas sous les meilleurs auspices pour ces 47 joueurs (en attendant d’autres ?), qui vont devoir rester dans leur chambre jusqu'au 30 janvier. Rappelons que deux tournois ATP débuteront le 31 janvier à Melbourne, et deux tournois WTA le 1er février, afin de se mettre en jambes avant l'Open d'Australie.